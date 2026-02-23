家族3人の「日帰りディズニー」で“5万円”以上かかり衝撃！ 親には「昔は5000円で楽しめた」と言われましたが、今の“半額”くらいですよね？ 本当にそれだけ安かったのでしょうか？

ゲスト1人あたりの売上高

東京ディズニーリゾートの運営会社である株式会社オリエンタルランドが発行するデータブック「FACT BOOK2025（2025年3月期）」に記載されている、「上場以来のゲスト1人あたり売上高の推移」を見てみると、2025年3月は1万7833円となっています。

つまり家族3人で来園した場合、平均で5万3000円程度はかかっているといえます。一方、今の親世代の幼少期にあたる2000年3月は1人あたり9346円、同データで最も古い1997年3月は9429円と、2025年3月の半額程度の金額です。

図表1





1デーパスポートの金額も25年前は半額以下

株式会社オリエンタルランド FACT BOOK2025（2025年3月期）より筆者作成このことから、今の祖父母世代が東京ディズニーリゾートへ訪れると、金額が著しく上がっていることに驚くかもしれません。

東京ディズニーリゾートの収益の大部分を占めるのが、チケット料金も含めた「アトラクション・ショー収入」です。FACT BOOK2025によると、チケット料金は2021年3月より変動価格制を導入しているため、過去の料金との単純な比較はできません。

しかし、大人料金の1デーパスポートは2025年3月が最高1万900円であるのに対し、2000年3月は一律5200円、1995年3月は一律4800円と、繁忙期水準で比較すると25年以上前の2倍以上になっていることが分かります。



25年前の2倍にまで上がっている理由

東京ディズニーリゾートで顧客1人あたりが支払う金額、およびチケット代が25年前の2倍程度であるため「物価高がここまで進んだのか？」と、疑問を感じる人もいるかもしれません。

しかし、IMF（国際通貨基金）による日本の消費者物価指数を比較してみると、2000年が97.29であるのに対し2025年は112.05です。比率にして1.15（＋15％）であることから、東京ディズニーリゾートの値上がりは物価高だけが要因とはいえません。

ここまで大幅に値上がりした要因として、2021年3月より導入されたチケットの変動価格制が考えられます。変動価格制が導入される前年の2020年3月は7500円と、2025年3月の最高1万900円よりはかなり低めの水準です。

図表2



株式会社オリエンタルランド FACT BOOK2025（2025年3月期）より筆者作成

変動価格制を導入した理由として、オリエンタルランド社は「入園者数の繁閑差を平準化するため」と公表しています。大型連休のような繁忙期のチケット代は最高額が適用されるため、金銭的に大きな負担となるでしょう。

少しでも金銭的負担を抑えたいのであれば、平日などの閑散期を狙うような対策が必要と言えるでしょう。



出典

株式会社オリエンタルランド FACT BOOK2025（2025年3月期）

株式会社オリエンタルランド 東京ディズニーランド®/東京ディズニーシー®チケットの変動価格制導入について

執筆者 : 土田崇央

FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー