◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 閉会式(大会17日目/現地22日)

フィギュアスケート・男子シングル銀メダルの鍵山優真選手が大会を振り返りました。

今大会、団体とシングルで2つの銀メダルを獲得した鍵山選手。閉会式前の取材で今大会について「『もう終わっちゃうんだな』と『やっと終わる』という気持ち」と語り、「僕は1か月弱ぐらい滞在していたので『ついに終わってしまうんだな』とさみしさもある」とイタリアでの日々を振り返りました。

他競技の選手も一堂に会した閉会式。「移動の時からいろいろな方とお話しする機会があった。オリンピックならではだと思うので、こういう経験もすごく大事にしていきたい」と述べました。

日本の旗手をスピードスケートの森重航選手と共に務めたのは、同じフィギュアスケートの坂本花織選手。「すごく旗手がお似合いだと思う」と笑顔を見せた鍵山選手は、「最後のオリンピックですし胸を張って旗手をしているところを僕はキラキラした目で見たい」と語っていました。

その後日本選手団の一員として閉会式を行進した鍵山選手。大会を彩った最後のひとときを満喫しました。