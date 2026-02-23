フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。

ゴルフを楽しんだことを明かしました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「ゴルフは楽しいなぁ♥」「今の一番の課題はパターです」 ゴルフウエア姿でスマイル





中川安奈さんは「久しぶりにゴルフに行けました」と綴ると、ゴルフ場での写真をアップ。



続けて「練習に一生懸命だった頃よりもちょっと調子がいい気がして...気のせいかな？笑」と、記しました。





そして「変に色々考えない方がよかったりもするのかもとか、いやでもやっぱり練習しないととか、2周3周考えを巡らせてます」「ゴルフは楽しいなぁ♥またすぐ行きたいっ！」と、綴りました。

最後に、中川安奈さんは「今の一番の課題はパターです」と、明かしています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。









【担当：芸能情報ステーション】