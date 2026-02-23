『夫に間違いありません』第8話、“聖子”松下奈緒＆”紗春”桜井ユキ 弱みを握り合う2人の攻防に…【あらすじ】
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の第8話がきょう23日に放送される。それに先立って、紗春役の桜井ユキからコメントが届いた。聖子の義母・いずみを演じる朝加真由美がコメントを寄せた。
【場面カット】思い詰めた表情を浮かべる紗春（桜井ユキ）
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
第7話では、ついに、遺体取り違えの真相が明らかになった。聖子が、夫の一樹（安田顕）だと誤って確認した遺体は、紗春（桜井ユキ）の夫だった。しかも、紗春の夫は妻の手によって殺されていたのだった。事件を追う中で紗春の言動に違和感を覚えた記者・天童は、紗春の夫・幸雄の元同僚に接触し、新たな手がかりを得る。一方、聖子は、一樹から紗春の夫が行方不明になった12月24日の夜の出来事を聞き、紗春の“秘密”に気づいた。お互いに罪と秘密を背負う2人の妻の立場はまさに逆転し…。
■第8話あらすじ
紗春が夫を殺したことに気づいた聖子と、一樹の生存を知った紗春、互いの弱みを握り証拠をつかみたい2人の妻の攻防が描かれる。そこに、真実を突きとめて更なるスクープを狙う天童（宮沢氷魚）が揺さぶりをかけ、戦いが激化していく。天童も、キャバクラ嬢殺人事件の真相を暴くことで新聞社に返り咲きたいという思いがあるのだ。
紗春は、借金の返済や部屋代の請求で、金の工面に頭を悩ませていた。幸雄の保険金さえ手に入れば――そう思っていた矢先、聖子の義母・いずみ（朝加真由美）が「一樹を見た」と言っていたことを思い出し、ある可能性に思い当たり…。
■朝加真由美コメント
第8話では、それぞれの思惑がぶつかり合い、物語が大きく動きます。いずみとしては、家族を思う気持ちの強さがこれまで以上に表に出る回になっています。優しさだけではない我が子を守る母の姿が描かれていたり、ふとした一言に込めた覚悟にも注目していただけたらうれしいです。静かな日常の中に潜む緊張感とともに、いずみの“守る強さ”を感じていただければと思います。そして、実はちょっとした“アクションシーン？”もあります(笑)。ぜひ第8話をご覧ください。
