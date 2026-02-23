【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ アメリカを象徴する像がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」です！ 空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□はな
ゆ□□う
□□み
じゆ□□めがみ
ヒント：ニューヨークのリバティ島に立つ、右手で松明を掲げた巨大な像の名前は？
▼解説
それぞれの言葉に「うの」を入れると、次のようになります。
うのはな（卯の花）
ゆうのう（有能）
うのみ（鵜呑み）
じゆうのめがみ（自由の女神）
初夏に咲く白い花であり、おからの別称でもある「卯の花（うのはな）」や、仕事の現場で称賛される「有能（ゆうのう）」の中に、真偽を確かめず受け入れる「鵜呑み（うのみ）」や、アメリカを象徴する「自由の女神（じゆうのめがみ）」が隠れていました。 ニューヨークの巨大なモニュメントと、日本の素朴な家庭料理が「うの」という同じ響きで結ばれているのは、パズルを解くことで気づける意外な共通点ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
