イタリアから日本に届いた朗報！指揮官明言「今後数週間で…」
焦りは禁物だが、チーム復帰が近づいたのは朗報だ。
パルマのカルロス・クエスタ監督は２月21日、負傷離脱中の鈴木彩艶について、これからの数週間でチーム練習に合流する見込みと明かした。専門サイト『Parma Live』が伝えている。
イタリア挑戦１年目の昨季で評価を高めた鈴木は、２シーズン目のセリエAで不動の守護神として活躍。だが、11月８日のミラン戦で相手選手と衝突した際に左手を骨折し、戦列離脱を余儀なくされた。
日本に戻って手術を受け、リハビリに励んだ鈴木は、１月下旬にパルマに帰還。チームメートやスタッフと再会した様子は、クラブの公式SNSでも紹介されて話題を呼んだ。ただ、それからさらに１か月が経ったものの、まだ鈴木は復帰に至っていない。
だが今回、クエスタ監督は鈴木について問われると、「まだ個別練習をしている」としつつ、「おそらく今後数週間でチームに合流するだろう」と話した。
当初報じられた離脱期間は３〜４か月。頼れる日本代表GKの復活はもうすぐかもしれない。
一方で、鈴木の離脱中に控えGKのエドアルド・コルビが評価を大きく高めていることにも注目だ。セリエA出場経験がなかったにもかかわらず、代役としてたびたびの重要なセーブでチームのポイント獲得に貢献。その活躍から、クラブは先日、契約を2029年まで延長している。
コルビの台頭はパルマにとって安心材料だ。同時に、鈴木にとってはポジション争いの激化を意味する。長期離脱を経て復帰した際、クエスタ監督が鈴木を起用するのか、引き続きコルビにゴールマウスを託すのかも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】
パルマのカルロス・クエスタ監督は２月21日、負傷離脱中の鈴木彩艶について、これからの数週間でチーム練習に合流する見込みと明かした。専門サイト『Parma Live』が伝えている。
イタリア挑戦１年目の昨季で評価を高めた鈴木は、２シーズン目のセリエAで不動の守護神として活躍。だが、11月８日のミラン戦で相手選手と衝突した際に左手を骨折し、戦列離脱を余儀なくされた。
だが今回、クエスタ監督は鈴木について問われると、「まだ個別練習をしている」としつつ、「おそらく今後数週間でチームに合流するだろう」と話した。
当初報じられた離脱期間は３〜４か月。頼れる日本代表GKの復活はもうすぐかもしれない。
一方で、鈴木の離脱中に控えGKのエドアルド・コルビが評価を大きく高めていることにも注目だ。セリエA出場経験がなかったにもかかわらず、代役としてたびたびの重要なセーブでチームのポイント獲得に貢献。その活躍から、クラブは先日、契約を2029年まで延長している。
コルビの台頭はパルマにとって安心材料だ。同時に、鈴木にとってはポジション争いの激化を意味する。長期離脱を経て復帰した際、クエスタ監督が鈴木を起用するのか、引き続きコルビにゴールマウスを託すのかも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】