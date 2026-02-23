「なんという選手だ」まるで足に吸いつく！ なでしこ長谷川唯の異次元リフティングに再脚光「ボールがほぼ回転しない」「撫でるタッチ」
なでしこジャパンの司令塔が魅せた妙技が、再び脚光を浴びている。
イングランドの名門、マンチェスター・シティ女子に所属する長谷川唯が、試合前のウォーミングアップで披露した圧巻のボールコントロールが反響を呼んでいる。
２月23日、クラブ公式Xが「アイコニック（象徴）」と題して公開した動画で長谷川は、柔らかなタッチでリフティングしながら前進。まるでボールが足に吸いついているかのような繊細なコントロールを続け、最後は流れるようにボレーシュートを放った。
足をそっと出して勢いを殺す。終始、ボールの回転はほとんど見られず、驚くほど安定したリフティングに、ファンから驚きの声が相次いだ。
「素晴らしいバランスとコントロール」
「スーパースター、なんという選手だ」
「上手すぎる」
「蹴る、というより、足を添える感じ」
「練習でも魅せる」
「ボールを撫でるタッチ」
「衝撃レベルのコントロールだ」
「凄いのはボールがほぼ回転しないんだよね」
「こんなの見たことない！」
試合前のルーティーンなのだろうか。このテクニックを長谷川が見せたのは今回が初めてではなく、１月20日には DAZN の公式Xも、FAカップの試合前に披露された同様のリフティング映像を公開し、話題を集めていた。
ピッチ上ではもちろん、試合前のアップでさえ観衆を惹きつける圧巻の技術を披露している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長谷川唯が試合前アップで魅せた神コントロール！
