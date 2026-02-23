NHK放送劇団からキャリアをスタートさせた女優・黒柳徹子（92）が、23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。独特の雰囲気で緊張した仕事について語った。

この日は、今年デビュー40周年を迎えた歌手の坂本冬美がゲスト出演した。坂本は昨年出演した「第76回NHK紅白歌合戦」は「合計10回目の出演」と回想。司会を務めた経験のある黒柳は「何なんですかね、紅白ってね」と振り返った。

そして「魔物がいるって言われてるけど」と前置きしながら、司会の経験は「やっぱり嫌でしたね」と告白。「嫌っていうか緊張しましたね」と言い直し、「あんなに何回も何回も出てるNHKホールでも、紅白となるとやっぱり向こうから風圧みたいなのが来て、押し返すのが大変」と、観客席から受ける空気感を表現した。

黒柳は、テレビ放送開始の1953年のデビューから今年で芸歴73年となるが「何なんでしょうね」と吐露。本番前の緊張感について、坂本は「わずか2分半ぐらいの時間なんですけど、もうとにかく、“あと何曲”、“うわ〜、もうすぐだ”って、ドキドキしますね」と語っていた。