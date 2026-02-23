ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアでの解説が話題となった高橋成美さんが２３日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、りくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来のエキシビション演技を解説。「魚を干している姿勢」「頭に血が上って何も考えられない」など、独特ワードでスタジオを喜ばせた。

この日は、高橋さんが仕事先の青森からリモート出演。恵俊彰が「せっかくいらっしゃるので、フルでお見せしますので解説お願いしていいですか」とりくりゅうコンビのエキシビション解説を依頼し、高橋さんも快諾した。

「得意技しかいれていないので、気持ちの余裕があります」「ステップも一瞬の狂いもありません」などと解説を始めると、熱が入り、木原が三浦の衣装のファスナーを上げるところが過ぎてしまった。高橋さんは「注目！注目！」と言ったものの、演技はどんどん進んで行くことから、「何を注目するか忘れちゃったので」と言い、スタジオも爆笑だ。

また木原が三浦を立った状態で持ち上げる高さのあるリフトについて「エンターテインメントリフト。試合でやっても点数にならないが、りくりゅうの最高のファンサ！」などと解説。「首グルグルリフト、これとっても目が回ります」というと、三浦が逆さまの状態で、木原が腕と足首を持って回るスピンが。頭が下になっていることで恐怖さえも感じるが、高橋さんは「魚を干している姿勢だけどメチャメチャ怖い」と言い出し、恵も「魚を干す？」と思わず聞き返した。

そしてラスト、高橋さんは「ここまでくると頭に血が上って何も考えられなくなります」と言って締めくくり。スタジオで聞いていた安藤美姫さんは「楽しかった！」と大爆笑していた。