üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè102²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¿¤Á°ìÆ±¡£¤½¤³¤Ë¥Ø¥Ö¥ó°¸¤Æ¤Î¸¶¹ÆÎÁ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î¶â³Û¤Ë¶Ã¤¯°ìÆ±¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÏºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤ß¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â³Ø¹»¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¯¥Ø¥Ö¥ó¤Ï½ñ¤¯»þ´Ö¤¬¤â¤Æ¤º¡¢½ñ¤±¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼¹É®¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£