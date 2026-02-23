矢野未希子、広々自宅で愛猫とくつろぐ様子公開「おしゃれなホテルかと思った」「素敵なお家」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/23】モデルの矢野未希子が2月22日、自身のInstagramを更新。自宅を公開した。
【写真】39歳美人モデル「物がなくてすごく綺麗」“ホテル級”広々自宅リビング公開
矢野は「2月22日、にゃーにゃーにゃーの日 ふわふわで可愛くて、カッコよくて、面白い。猫って、ずるい」とコメント。白い大きなソファーが置かれた天井の高い広々とした自宅の1室で愛猫を撫でている動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵なお家」「物がなくてすごく綺麗」「豪華すぎる」「おしゃれなホテルかと思った」「猫ちゃんとたわむれてるの可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
