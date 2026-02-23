南明奈、夫・よゐこ濱口優を迎えに親子で空港へ 飛行機眺める息子の姿に「お母さん似？」「家族仲良しで微笑ましい」の声

南明奈、夫・よゐこ濱口優を迎えに親子で空港へ 飛行機眺める息子の姿に「お母さん似？」「家族仲良しで微笑ましい」の声