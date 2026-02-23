南明奈、夫・よゐこ濱口優を迎えに親子で空港へ 飛行機眺める息子の姿に「お母さん似？」「家族仲良しで微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】タレントの南明奈が2月22日、自身のInstagramを更新。息子の写真を公開した。
【写真】36歳美女タレント「頭が真ん丸で可愛い」ベテラン芸人夫のお迎えする3歳息子
南は「先日、地方ロケから帰ってくる優さんをお迎えに羽田空港へ 優さん到着より少し早めに行って空港散策」と夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優を迎えに息子と羽田空港を訪れたことを報告。「初めて展望デッキ行ったけど間近で着陸見れて楽しかった 息子くん、初めて間近で見る飛行機に『速い！！！』と大興奮でした」と記し、展望デッキで飛行機を眺める息子の後ろ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「息子くんお母さん似？」「頭が真ん丸で可愛い」「可愛いお迎えに疲れが吹っ飛びますね」「家族仲良しで微笑ましい」などと反響が寄せられている。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆南明奈、飛行機を眺める息子の姿公開
【Not Sponsored 記事】