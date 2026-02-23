【連休明けは雨の日続く】

連休最終日２３日（月）の正午までの最高気温は、東京都心22.3℃・八王子市22.8℃・横浜市20.7℃・さいたま市23.0℃と、ゴールデンウィーク頃の汗ばむ陽気となっています。

しかし、連休が明けると今週は雨の日が多く、２５日（水）と２６日（木）は「寒の戻り」で寒くなるでしょう。

、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雨シミュレーション２４日（月）～２８日（土）

２６日（木）までの降水量は、関東南部で５０ミリから１００ミリ、関東北部で２０ミリから５０ミリと予想されます、２８日（土）まで雨の予報のため雨量はさらに増えるでしょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

２５日（水）と２６日（木）は、「寒の戻り」で、２３日（月）と比べ１０℃ぐらい気温が下がるでしょう。また３月１日（日）の東京マラソンの日は、「晴れ ときどき くもり」の予報となっています。

・