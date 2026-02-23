人気芸人「どっちが芸人でどっちが選手でしょうか?」待望の2ショットにファン注目「双子」「兄弟」
お笑い芸人のお見送り芸人しんいちさんが22日に自身のX(@shinichi0421)を更新し、“そっくり”と言われていたMF岩渕弘人との対面を明かした。
お見送り芸人しんいちさんは、同日にカンセキスタジアムとちぎで行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第3節・栃木SCvs.ベガルタ仙台(1-2)に来場。仙台に今季加入した岩渕とは以前から似ていると話題になっており、ファジアーノ岡山に所属していた昨年4月には本人とのSNS相互フォローを報告するとともに「早くお会いしたいです」と語っていた。
今回のポストで「どっちが芸人でどっちがベガルタ仙台選手でしょうか?www 会ってしまったwwwwwwww」と綴り、ツーショットを4枚アップ。これに岩渕(@hiro_buchi_3150)は「やっと出会えて嬉しいです 次は是非ユアスタへ」と反応し、ファンからも「やっと対面できて良かった」「やっぱ似てる」「一瞬どっちがどっちだと思ってしまいました!(汗)」「双子ですか?(笑)」「兄弟って言っても信じるかも」といった声が上がった。
どっちが芸人でどっちがベガルタ仙台選手でしょうか?www— お見送り芸人しんいち (@shinichi0421) February 22, 2026
会ってしまったwwwwwwww#ベガルタ仙台#岩渕弘人 選手 pic.twitter.com/u3kZAyONIT