USJの人気キャラ、大阪マラソンに参加 綾小路麗華、ディーコンもランナー応援
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が、22日に大阪市内で開催された『大阪マラソン2026』に参加した。
USJは、開業25周年を迎える今年、地元・大阪をさらに盛り上げたいという思いから、大阪市と包括連携協定を締結。『大阪マラソン』への参画は、この協定に基づく共同施策の一つとして実現した。
「エルモ」や「スヌーピー」、「ウッディー・ウッドペッカー」たちをはじめ、“SGM（しゃべくり・ゼネラル・マネージャー）”を務める「綾小路麗華」、パーク開業時からの人気アトラクション『ウォーターワールド』の「ディーコン」と「スモーカーズ」、そしてクルー13人がパークを飛び出し、マラソン会場に集結。
ランナーたちのスタート前に“超元気”なパフォーマンスやトークを披露したほか、パークの仲間たちが出発地点からスタートしていくランナーたちを見送り、フィニッシュでは完走ランナーを出迎えた。
