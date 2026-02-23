ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は21日（日本時間22日）、フィギュアスケートのエキシビションが行われた。女子シングル金メダリストのアリサ・リウ（米国）はネイビー基調の衣装で登場。その衣装の“さりげない仕掛け”が、ファンの心をわしづかみにしている。

担当した衣装デザイナーのリサ・マッキノン氏が22日、インスタグラムを更新。リウの衣装の写真を添えて「2026年オリンピック・ガラでの、リサ・マッキノンによるアリサ・リウのカスタム衣装。実は……いくつかのボタンがさりげなくオリンピックカラーになってるの」と衣装のこだわりを明かした。

五輪のシンボルカラーは、青、黄、黒、緑、赤に背景の白を含めた6色となる。衣装に施されていた6つのボタンは、まさにその6色だった。

ファンからは絶賛のコメントが寄せられた。

「彼女のキャラクターや曲に、本当にぴったりだった！」

「すごい！言葉を失うくらい、めちゃくちゃ美しい！」

「リサがまた最高傑作を作っちゃった！これ、本当に綺麗！」

「ゴージャスだ」

「わああああ、このドレス遊び心があって本当にキュート！」

「画面越しにボタンに気づいたよ……すごく凝ってる！オリンピックという特別な瞬間と、彼女の演技にぴったりのユニークな衣装！」

「これに夢中になっちゃう」

「あの衣装、アリサ・リウにものすごく似合ってた！彼女の魅力を引き出す一品ね」

「本当に可愛くて、おてんばな感じ」

マッキノン氏は、トップクラスのフィギュアスケーターたちの衣装を手掛ける有名なデザイナー。米国の経済誌「フォーブス」などによると、過去1年間でリウのために6着の衣装を手がけたという。



（THE ANSWER編集部）