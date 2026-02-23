◆オープン戦 巨人−楽天（２３日・那覇）

巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリーがオープン戦に初先発し、初回からファンの度肝を抜いた。初球に１５５キロをたたき出すと、２球目に１５６キロをマーク。ストレートは常時１５０キロ台中盤を計測し、予定の１イニングを３者凡退と圧倒した。

２番・中島に対しては変化球を交えながら１５６キロの後にインローに１５２キロをズバっと決め、見逃し三振。支配的な投球に、ネット上では「まっすぐが安定して１５５、１５６とか出てるのエグいな」「とんでもないな」「怪我しなければ余裕で二桁勝つ」など衝撃を持って受け止める声が相次いだ。

◆フォレスト・ウィットリー（Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｗｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日、米テキサス州生まれ。２８歳。２０１６年ドラフト１巡目（全体１７位）でアラモハイツ高からアストロズ入り。２４年にメジャーデビュー。２５年６月に金銭トレードでレイズに移籍。投球の約３０％が直球で、カットボール、シンカーなどを投げる。メジャー通算１３登板（先発０）で０勝０敗、防御率１０・５７。マイナー通算１３０登板（うち先発７７）で２２勝２４敗、防御率４・４３。２０１センチ、９４キロ。右投右打。