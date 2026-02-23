ONE N¡Ç ONLY¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWARAiNA¡×¤ò·ëÀ®8¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ONE N¡Ç ONLY¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWARAiNA¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ï¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ò·ëÀ®Æü8¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë4·î29Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡ÖWARAiNA¡×¤ÏÆÍ¤È´¤±¤¿Â¿¹¬´¶¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É´¶¤¬ËþºÜ¤Î¡¢ÎòÂåµé¤Î¾Ð´é¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¥½¥ó¥°¡£ONE N¡Ç ONLY¤¬¸þ¤«¤¦Ì¤Íè¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë°î¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×(5¼ï)¤ÎÁ´8·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´·ÁÂÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ONE N¡Ç ONLY¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥ï¥ó¥¨¥ó¤Î³èÆ°¤òSWAG¡ÊONE N¡Ç ONLY¥Õ¥¡¥óÌ¾¾Î¡Ë¤¬ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿µ°À×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï3D¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¥Õ¥é¥ï¡¼¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤À¡£
CD³Ú¶Ê¤Ï¡ÖWARAiNA¡×¤ò´Þ¤àÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¤Ë¤Ï¡¢52¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤òÉõÆþ¡£¤µ¤é¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯»£±Æ¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖWARAiNA¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï2·î27Æü(¶â)19:00¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWARAiNA¡×
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡¡https://bio.to/waraina
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï2·î27Æü(¶â)19:00³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÂÐ¾ÝÍ½Ìó³«»ÏÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ï¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ÖWARAiNA¡×¤ò´Þ¤àÁ´3¶Ê¼ýÏ¿
¢£·ÁÂÖÆâÍÆ
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡Û
CD+Blu-ray
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§UPCH-7815
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§
¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È52P
²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ [³¨ÊÁÁ´12¼ïÎà (¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡ß2¼ï¡Ü½¸¹ç2¼ï)]
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ [³¨ÊÁÁ´10¼ïÎà]
ÆÃÅµ±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¶¦ÄÌ¼ýÏ¿
¡¦¡ØWARAiNA¡Ù-Recording-
¡¦¡ØRIDE¡ÙMusic Video -Behind the Scenes-
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡¦¡ØWARAiNA¡ÙMusic Video -Behind the Scenes-
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡Û
CD+Blu-ray
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§UPCH-7816
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§
¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È52P
²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ [³¨ÊÁÁ´12¼ïÎà (¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡ß2¼ï¡Ü½¸¹ç2¼ï)]
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ [³¨ÊÁÁ´10¼ïÎà]
ÆÃÅµ±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¶¦ÄÌ¼ýÏ¿
¡¦¡ØWARAiNA¡Ù-Recording-
¡¦¡ØRIDE¡ÙMusic Video -Behind the Scenes-
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡¦Artwork Shooting -Behind the Scenes-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×/½é²ó¥×¥ì¥¹¡Û
CD
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§UPCH-7817
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§
²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ ³¨ÊÁÁ´12¼ïÎà (¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡ß2¼ï¡Ü½¸¹ç2¼ï)
¡Ú½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¡Û
CD
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§
TETTA ver.¡¡ UPCH-7818
REI ver.¡¡¡¡ UPCH-7819
EIKU ver.¡¡ UPCH-7820
HAYATO ver. UPCH-7821
NAOYA ver.¡¡ UPCH-7822
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§
²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É (¥½¥íver.) 1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ [³¨ÊÁÁ´4¼ïÎà]
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ïÈ×/½é²ó¥×¥ì¥¹(UPCH-7817)¤Î¤ß¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉõÆþ¡£½é²ó¥×¥ì¥¹½ªÎ»¸å¤ÏÉõÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¹ØÆþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÅµ¡Û
½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¤ò5Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¡§½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×5Ëç¼ýÇ¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(½¸¹ç¼Ì¿¿)
¢¨½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¤ò1Ëç¤º¤ÄÃ±ÉÊ¤Ç5Ëç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÉ¬¤º¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤ÎÈÎÇä¥«¡¼¥È¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¤ª¼õ¼è¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï²¼µÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï°Ê²¼URL¤«¤é
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×5·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤
https://umusic.jp/CpnKtxgE
¢§UNIVERSAL MUSIC STORE¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï°Ê²¼URL¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×5·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤
https://umusic.jp/Isb4bkdh
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¼ê½ç
1.¾åµ¡ÖSWAG¡×²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¡£
2.UNIVERSAL MUSIC STORE¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3.ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß»ñ³Ê¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×²ñ°÷ÍÍ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(¾¦ÉÊ¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¡ÖSWAG¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý)
¢¨ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨UNIVERSAL MUSIC STORE¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖWARAiNA¡×¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤£±¤Ä¡¢ÆÃÅµ¤òÀèÃå¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦HMV¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎCD¤ÈÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à1¸Ä¡Ë
¢£¡ãLIVE TOUR 2026 ¡ÖINFERNO¡×¡ä
2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ) ¡Á7·î5Æü(Æü) ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î12Æü(ÅÚ) ¡Á 9·î13Æü(Æü) ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
https://one-n-only.jp/contents/1014919
¢£LIVE Blu-ray¡ØLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
https://bio.to/ONO_2025Budokan
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
2Blu-ray
ÉÊÈÖ¡§UPXH-9044
²Á³Ê¡§8,100±ß(ÀÇÈ´)
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡Ü»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ 80P
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3Ëç¥»¥Ã¥È(³¨ÊÁÁ´15¼ïÎà)(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡ß2¼ï¡Ü½¸¹ç5¼ï)¡Ê¥µ¥¤¥º¡§LÈ½¡Ë
◼︎ÆÃÅµ±ÇÁü(½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿)
¡¦LIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û -Behind the Scenes-
¡¦LIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û -Visual Commentary-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
Blu-ray
ÉÊÈÖ¡§UPXH-1102
²Á³Ê¡§6,300±ß(ÀÇÈ´)
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P
¡ãBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¼ýÏ¿¡Ë¡ä
2025Ç¯5·î10Æü(Æü)¸ø±é
Overture
BOOM BASH
YOUNG BLOOD
DOMINO
Set a Fire
Fiesta
DEJAVU
The Light
Hunt
Only One For Me
Video Chat
LUCKY
Map of The Mind
Good Day
Nice Guy
YOU???
HOLIDAY
Freaking Happy
Step Up
Fight or Die
OPEN
Burn it Out
EVOL
¡½ENCORE¡½
Bittersweet
My Love
¡ãÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
LIVE Blu-ray¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
LIVE Blu-ray¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bio.to/ONO_2025Budokan
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¡§¥Û¥í¥°¥é¥àÉÕ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥Û¥í¥°¥é¥àÉÕ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡Ë
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(½¸¹ç2Ëç¥»¥Ã¥È¡¢A4¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡§IC¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡¢85¡ß53Ð¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡¢95¡ß60£í£í¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡¢LÈ½¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(½¸¹ç£±Ëç¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨±ÇÁü¾¦ÉÊ¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤£±¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¾åµ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓCD¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤´Í½Ìó¤·¡¢ÆÃÅµ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
