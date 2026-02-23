会議にギャルを送り込む“ギャル式ブレスト”創設者が登場「この子たちの力は日本を変えると思った」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が22日に放送。今回は「バリバリ働く！エネルギッシュ女性社長大集合！」と題し、最前線で活躍する3人の女性社長が登場。そのうちの1人、合同会社CGOドットコム代表の“総長”ことバブリーさんが提唱する「ギャル式ブレスト」をメンバーが体験した。
【写真】バブリーさんのもとで活動するギャル3人がスタジオに登場
「ギャル式ブレスト」は、大企業の会議にギャルを送り込み、発言しやすい空気を作ることで役職や肩書の壁を取り払う手法。これまで約120社の実績があり、依頼の多くは大手企業だという。バブリーさんは創設のきっかけについて「高校入学初日に『全員東大へ行け！』と言われ不登校になった」「家出先で出会ったギャルに衝撃を受け、この子たちの力は日本を変えると思った」と語った。
スタジオにはハラミさん、ぷうさん、ぱにぱにぱにぱにともちんぱさんが登場。「タメ口で話す」「5分以上の沈黙禁止」「一番派手な服で参加」「役職・肩書は非公開」「あだ名で呼び合う」という5つのルールのもと、香取は「香取プリトニー」、草なぎは「ぽんちょろす」、稲垣は「ユニごっち」と命名された。
議題は「『ななにー 地下ABEMA』をもっと良くするためには」。草なぎは「今は調子がいいから改善点を探すのが難しいぜ！」と切り出しつつ、「ちょっと収録時間がタイト！今日も4本収録！」と本音を吐露。香取も「ストックを増やして1回あたり3本収録にしたい」と同調した。
さらに香取は「1本ごとの収録の尺ってこれでいいのかな？」と踏み込み、「やってない。ギャルのおかげで言えてる、素晴らしい！」と効果を実感。Vlog風に未公開部分を配信する案が出ると、「正直マネーは足りてるんだ」と笑いを誘った。
このほか、元BiSのプー・ルイや、年商40億円規模の事業を手がける近本あゆみさんも登場。社長業とアイドル活動の両立、3児の母としての奮闘など、それぞれのリアルも語られた。
【写真】バブリーさんのもとで活動するギャル3人がスタジオに登場
「ギャル式ブレスト」は、大企業の会議にギャルを送り込み、発言しやすい空気を作ることで役職や肩書の壁を取り払う手法。これまで約120社の実績があり、依頼の多くは大手企業だという。バブリーさんは創設のきっかけについて「高校入学初日に『全員東大へ行け！』と言われ不登校になった」「家出先で出会ったギャルに衝撃を受け、この子たちの力は日本を変えると思った」と語った。
議題は「『ななにー 地下ABEMA』をもっと良くするためには」。草なぎは「今は調子がいいから改善点を探すのが難しいぜ！」と切り出しつつ、「ちょっと収録時間がタイト！今日も4本収録！」と本音を吐露。香取も「ストックを増やして1回あたり3本収録にしたい」と同調した。
さらに香取は「1本ごとの収録の尺ってこれでいいのかな？」と踏み込み、「やってない。ギャルのおかげで言えてる、素晴らしい！」と効果を実感。Vlog風に未公開部分を配信する案が出ると、「正直マネーは足りてるんだ」と笑いを誘った。
このほか、元BiSのプー・ルイや、年商40億円規模の事業を手がける近本あゆみさんも登場。社長業とアイドル活動の両立、3児の母としての奮闘など、それぞれのリアルも語られた。