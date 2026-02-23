M!LKの佐野勇斗さんは2月22日、自身のXを更新。“母親の戦利品”を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐野勇斗さん公式Xより）

写真拡大

M!LKの佐野勇斗さんは2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“母親の戦利品”を披露しました。

【写真】佐野勇斗、“母親の戦利品”！

「母、愛が重課金勢」

佐野さんは「母親の戦利品が送られてきた」とつづり、1枚の写真を投稿。20枚近くのM!LKメンバーのトレーディングカードコレクションを披露しています。

コメントでは「交換は可能でしょうか。ご検討よろしくお願いいたします」「ほぼ私と変わらない枚数買ってる」「母、愛が重課金勢」「これだけの枚数を揃えてくるとは…誠くんへの愛が半端じゃない」「ほぼ被りなくて凄いね引き運強い！」「母の愛、物理で届くの強すぎる」「ママさんがちオタすぎませんw?」などの声が寄せられています。

「ありがとう母」

2025年11月の投稿では、「実家から東京に帰るとき、久しぶりに母親が新幹線で食べな。と、弁当を作ってくれました」と、母の手作り弁当の写真を披露している佐野さん。「10年ぶり（後の投稿で「2年ぶり」に訂正）に食べた弁当すげえ美味かったなぁ」「これを毎日作ってくれてたと思うと、感謝してもしきれませんね。ありがとう母」と母への感謝の気持ちをつづりました。

この親子エピソードにファンからは「感動してうるっとしました」「見ているだけで愛が伝わってきます…」「めちゃくちゃ沁みる話ですね…！」との声が寄せられました。

(文:福島 ゆき)