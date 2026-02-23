「愛が重課金勢」「がちオタすぎませんw?」佐野勇斗、“母親の戦利品”を披露！ 「交換は可能でしょうか」
M!LKの佐野勇斗さんは2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“母親の戦利品”を披露しました。
【写真】佐野勇斗、“母親の戦利品”！
コメントでは「交換は可能でしょうか。ご検討よろしくお願いいたします」「ほぼ私と変わらない枚数買ってる」「母、愛が重課金勢」「これだけの枚数を揃えてくるとは…誠くんへの愛が半端じゃない」「ほぼ被りなくて凄いね引き運強い！」「母の愛、物理で届くの強すぎる」「ママさんがちオタすぎませんw?」などの声が寄せられています。
この親子エピソードにファンからは「感動してうるっとしました」「見ているだけで愛が伝わってきます…」「めちゃくちゃ沁みる話ですね…！」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐野勇斗、“母親の戦利品”！
「母、愛が重課金勢」佐野さんは「母親の戦利品が送られてきた」とつづり、1枚の写真を投稿。20枚近くのM!LKメンバーのトレーディングカードコレクションを披露しています。
コメントでは「交換は可能でしょうか。ご検討よろしくお願いいたします」「ほぼ私と変わらない枚数買ってる」「母、愛が重課金勢」「これだけの枚数を揃えてくるとは…誠くんへの愛が半端じゃない」「ほぼ被りなくて凄いね引き運強い！」「母の愛、物理で届くの強すぎる」「ママさんがちオタすぎませんw?」などの声が寄せられています。
「ありがとう母」2025年11月の投稿では、「実家から東京に帰るとき、久しぶりに母親が新幹線で食べな。と、弁当を作ってくれました」と、母の手作り弁当の写真を披露している佐野さん。「10年ぶり（後の投稿で「2年ぶり」に訂正）に食べた弁当すげえ美味かったなぁ」「これを毎日作ってくれてたと思うと、感謝してもしきれませんね。ありがとう母」と母への感謝の気持ちをつづりました。
この親子エピソードにファンからは「感動してうるっとしました」「見ているだけで愛が伝わってきます…」「めちゃくちゃ沁みる話ですね…！」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)