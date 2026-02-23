【キーウ＝倉茂由美子】ウクライナの１８歳は人生の岐路に立つ。

成人となり、男性にとっては兵役対象となる年齢でもある。昨年８月までは戒厳令下で１８歳以上の男性の出国が禁止されていた。戦闘の泥沼化で国の行く末が不透明な中、１８歳を迎える若者たちは選択を迫られている。

「やっと自分の国に着いた」

２月上旬、キーウ郊外にあるアパートの一室。ロシア占領下のウクライナ東部ルハンスク出身の大学生イワン・サランチャ（１９）が三つの「旅券」を手に取った。一つは、ロシアが２０２２年秋に一方的に併合したルハンスク州で親露派の武装組織が名乗る自称国家「ルハンスク人民共和国」の域内身分証、一つはロシア旅券、もう一つはウクライナ旅券だ。

「１年前、僕は人生最大の賭けに出て、ここにたどり着いたんだ」

２５年１月１１日。１８歳の誕生日前日、ルハンスクの自宅を出た。１８歳になれば、兵役が始まる。「もうここには帰らない」と心に決めていたが、感傷的になれば、両親に「脱出計画」を気づかれる。数枚の着替えや充電器、いくつかの缶詰をリュックに詰め、露南部ロストフ・ナ・ドヌーへの小旅行を装った。

計画は全面侵攻が始まった２２年から練ってきた。親露派の厳格な両親に「１８歳の誕生日はロシアで過ごしたい」とウソをつき、旅行を計画。これを口実にロシア旅券を取り、旅費はアルバイトでためた。

誕生日の１２日にはロストフを去り、モスクワ経由でベラルーシへ向かっていた。電話で誕生日を祝う両親には、ロストフで撮りためた写真を送った。気付かれたら当局に通報されかねない。ベラルーシの首都ミンスクにあるウクライナ大使館で、事前に申請したウクライナの臨時旅券を受け取り、１４日、ウクライナとの国境を越えた。

そこには地元で１０年見ることのなかった青と黄色の国旗が風になびいていた。「やっと自分の国に着いた」。長い緊張から解き放たれた。

「今、ウクライナにいる」と母親にメッセージを残し、スマートフォンの電源を切った。「バカ野郎！ 今すぐ連れ戻してやる！」。怒り狂い、ロシア語でののしる父親の留守番メッセージが蓄積されていった。

「全てロシアの作り話だったのか？」

ウクライナ東部ルハンスク州で親露派勢力による支配と紛争が始まった２０１４年、イワン・サランチャ（１９）は小学１年生だった。何が起きていたかは、よく分からなかった。ただ、両親が「ウクライナ軍が戦争を始めて、私たちを爆撃している」と騒いでいたのを覚えている。

学校では、ウクライナ国旗に代わりロシア国旗が掲げられ、プーチン露大統領と「ルハンスク人民共和国の長」の写真が教室に飾られた。授業で使うのはロシアの教科書。歴史の授業は１９９１年のソ連の崩壊後、一気に２０１４年の「ルハンスク人民共和国独立」に飛んだ。ウクライナには一切触れられなかった。

親露派の両親の元で、「ウクライナはナチス」と聞いて育った。学校生活や授業に違和感を覚えることもなく、ロシアへの好感を持って育ったという。

だが１２歳の頃、ある出会いがイワンを変えた。ネット上のゲームのチャット機能で同い年の少年たちとやりとりをした。会話が弾んで互いの居住地を明かすと、相手は中部ドニプロ在住だった。

「『あっち側』の君たちは敵だから、友達になれないね」とメッセージを送ると、「なんで同じウクライナ人なのに敵なんだよ」と返答がきた。

「え、友達になれるの？」。今まで教えられてきたことと違う。ウクライナの歴史や親露派政権が倒れた１４年の「マイダン革命」の経緯も聞いてみた。すると、少年たちは動画を送ってきて、「これが真実だよ」と説明してくれた。

「全てロシアの作り話だったのか？」。自分が知っていた世界が崩れ、疑問を抱き始めた。その気持ちは２２年２月、全面侵攻が始まると決定的になった。

キーウ近郊ブチャでの虐殺や南東部マリウポリの惨状を見て、自分は心が痛むのに、両親や周囲は「ウクライナの自作自演」「ロシアが助けている」などと露側の主張をうのみにした。「もうここに住んでいたくない」。脱出を決意した。

のんびりはしていられなかった。１８歳になれば、男性は２年間の兵役が始まり、多くはそのまま契約兵となるよう迫られていたからだ。両親にばれないよう、ひそかにネットで人権団体などと連絡をとって入念に準備を進め、そして、あの日、実行した。

今も故郷を出たことには、後悔も罪悪感もない。ただ、気がかりなのは地元に残る両親だ。父は今も絶縁状態だが、母とは連絡をとり、互いの近況を報告できるようになった。まだ許してもらってはいない。でも、１月の１９歳の誕生日には「おめでとう」とメッセージが届いた。

イワンは今、露占領地の子どもたちを救う慈善団体の職員として働きながら、大学にも通う。アパートで共同生活を送るのは、１２歳の時、ゲームで知り合い、「本当のウクライナ」を教えてくれたドニプロ出身の友人（１９）だ。「ここで自分の生活を確立し、人々の役に立つ人間になりたい」と将来を模索している。

「ネットだけが、世界を広げてくれた」

イワンの脱出は、露占領下で苦悩する、ほかの若者たちも勇気づけた。決断を後押ししたのは、ここでもインターネットだった。

ウクライナ東部ドネツク州ホルリウカ出身のアナスタシア・ペトルク（１８）は昨年８月、滞在先の露南部クラスノダールで、イワンが自身の経験を語る動画を見つけた。コメント欄の電話番号に、すぐ連絡をとった。「私も、ウクライナ側に行きたい」

アナスタシアが育ったホルリウカでも、２０１４年に親露派勢力が「ドネツク人民共和国」の独立を宣言し、その後、ロシアが一方的に併合を主張した。

１４年を境に、地元の雰囲気はすっかり変わった。ロシアのプロパガンダと密告文化がはびこり、住民らが互いを探り合う不信感が漂った。子どもさえ同級生との親密な会話を避けた。「リアルの世界に友達なんていなかった。ネットだけが、世界を広げてくれた」

ＳＮＳでウクライナ語用のアカウントを作り、同世代が発信する情報に触れたり、メッセージを交換したりするようになった。学校の授業からはウクライナ語が消えたため、ウクライナ語も独学で勉強し、海賊版の電子書籍を読んだ。

「ウクライナには表現の自由があり、選挙で大統領さえ代わる民主主義がある。停滞する占領地を抜けだそう」。そう心に決めた。

ウクライナ側への大学進学は、母親に「そのうち消滅する国だ」と猛反対された。ロシア留学の計画を立てたのは、親元を離れ、ウクライナ側に行く機会を作りたかったからだった。

計画通りクラスノダールの大学に進み、情報収集を始めた時、見つけたのがイワンの動画だった。イワンは必要な手続きや書類などを教えてくれ、支援団体にも取り次いでくれた。「大丈夫、きっとうまくいく。素晴らしい世界が待っているよ」と励まし続けてくれた。

昨年９月、大学入学と同日に親に内緒で退学し、化粧品販売の仕事をしながら準備を進めた。１０月末、イワンと同じベラルーシ経由でウクライナに入国した。

全てを知った母からは「たった一人の親を捨てた」と泣いて責められた。罪悪感もあったが、もう占領下の暮らしに戻る選択肢はない。今はキーウの支援団体の施設に身を寄せ、職探しをしている。いずれは大学で心理学を勉強するつもりだ。「この戦争で心の傷を負った多くの人たちを支える存在になりたい」

入隊の１８歳「誰かがやらなければ」

１８歳は、ウクライナ軍に志願兵として入隊できる年齢でもある。戦況は厳しく、戦死者が増え続ける中、それでもあえて前線に向かうことを選ぶ１８歳もいる。

キーウ州にある「第３独立強襲旅団」の基地で昨年１２月、小柄な新人隊員「ドンバス」（１８）が訓練に臨んでいた。指導役の退役軍人から「瞬時の反応が生死を分ける。体で覚えろ」との声が飛ぶ中、接近戦の基本動作を繰り返していた。

部隊内の呼称「ドンバス」は露占領下の東部２州を指す。自身は西部イワーノ・フランキーウシク州出身だが、「ロシアからドンバスを取り戻し、ウクライナという大きな家族を再建したい」との願いを込めた。

戦争の時代を育ってきた。２０１４年の東部紛争が始まった時には６歳。ウクライナ兵の英雄的な戦いをテレビで見て、「将来は軍人になりたい」と憧れるようになった。

２２年の全面侵攻開始時は１４歳だった。ためた小遣いを全額軍に寄付し、ビラ配りのアルバイトの収入も寄付し続けた。１８歳になったら即戦力として貢献できるよう、自宅で筋トレにも励んできた。

その間、ウクライナ軍の反転攻勢は失敗に終わり、情勢は良くない方に傾いていく。当時の戒厳令で出国禁止対象の１８歳になるのを前に、多くの同級生たちは国外へ逃れていったが、「ここにとどまり、国を守る選択こそ価値がある」との心は揺るがなかった。１８歳の誕生日を迎えた昨年１１月、憧れだった同旅団に志願し、厳しい体力テストを通過して、入隊を果たした。

母子家庭の一人っ子で、母を残して前線に行くことには激しい葛藤もあった。愛国心の強い母は、「意義があると思うなら行きなさい」と尊重してくれた。だが、つらく、悲しそうな目をして、こう付け加えた。「でも、気をつけてね」

戦場は甘くない。命を落とすリスクがあるのも承知の上だ。それでも「誰かがやらなければ、状況は変わらない。もう時間の猶予はない」と銃を手にとった。

戦禍の母国離れ隣国へ「ここで自分の人生と幸せを築きたい」

戦禍の母国を離れ、国外で生きる選択もある。国連によると、侵略開始以降、５８０万人以上がウクライナから逃れた。ヤロスラフ・フリツク（１８）もその一人だ。

「手がぼろぼろだ」。ヤロスラフは、切り傷で赤くなった手を恥ずかしそうにさすった。ポーランド西部の倉庫でダイエット食品の梱包（こんぽう）作業の仕事に就く。手袋も支給されず、最低賃金ギリギリの時給２５ズロチ（約１０００円）の生活に余裕はないが、「ここで頑張らないと」と明るく笑う。

ウクライナ西部コーベルで育った。貧しく婚姻関係の複雑な家庭に生まれ、小さな町には娯楽も産業もなかった。侵略後、同級生の半数は国外へ去り、町はさらに閑散とした。「この町には未来がない」と感じた。

１７歳だった昨年３月、友人からポーランドで働き口があると聞き、「今しかない」と国を出る決意をした。当時、戒厳令では１８歳以上は出国が禁止されていた。父親には「お前なんか必要とされない」と反対されたが、「僕に必要なんだ」と言って、飛び出した。

初めての国外は緊張したが、高層ビルや斬新なデザインの建物を見て「わお」と声が出た。建設現場や菓子工場などを転々とし、きつい肉体労働ばかりだが、同僚のウクライナ人らと支え合っている。

今は、人とのコミュニケーションが多いサービス業への転職を目指してポーランド語を勉強中だ。「少しずつステップアップして、ここで自分の人生と幸せを築きたい」と目を輝かせた。

「戦争を抱え続けるこの国で、自分が最も貢献できる道を模索したい」

勉強もしたい。軍事貢献もしたい――。大学進学を選択した学生はこんな葛藤にも突き当たる。政治学を学ぶアンナ・アレクサンドロワ（１８）は軍事訓練にも参加し、「文武両道」を目指す。

「実弾が入っていると思え。一瞬たりとも気を抜くな」。名門キーウ・モヒラ・アカデミー大学の地下で退役軍人の指導が飛んだ。迷彩服に防弾ベスト姿のアンナら７人が地上戦の訓練に臨んでいた。

参加するのは、男子大学生のみに義務化された軍事訓練の指導役の育成講座。国家警備隊員の父から譲り受けた大きめのズボンをはくアンナは、「女も戦えるようにしておくべきだ」と気合が入る。

２０１４年に親露派政権が崩壊した「マイダン革命」の時、７歳だった。両親は全国各地から反政府デモに集まった若者に自宅を開放し、１５人ほどが寝泊まりしていた。その後、彼らはロシアが一方的に併合した南部クリミア半島の戦闘に向かい、生きて戻ることはなかった。

４年前に全面侵攻が始まり「ロシアに反撃し続けなければ何が起きるか、自分の目で見て育ってきた」。文武両道を目指す原点だ。

昨夏、反汚職デモにも参加し、この国の根深い汚職体質を解決したいとも考えるようになった。この先、政治学を学び続け研究者や政治家になるべきか、軍事学を学んで将校などを目指すべきか。

「戦争を抱え続けるこの国で、自分が最も貢献できる道を模索したい」