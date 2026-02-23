Mrs. GREEN APPLEの限定メニュー、大阪駅前に多数登場へ グラングリーン大阪の全33店舗とコラボ【メニュー例一覧】
大阪駅前のグラングリーン大阪ショップ＆レストランと、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる展覧会『Wonder Museum』のコラボレーションイベント「GRAND GREEN OSAKA × Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』」が、3月2日〜31日に開催されることが決まり、概要＆ビジュアルなどが公開された。
【写真多数】Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』、グラングリーン大阪をジャックのイメージ
期間中、全33店舗ではオリジナルのコラボメニューを販売。テイクアウトメニューも多数用意し、うめきた公園に設置された『Wonder Museum』デザインのテイクアウト用テーブルで春のピクニックも楽しめる。コラボメニュー注文者には、イベントオリジナルのストローピック、コースターなどのノベルティもプレゼント。
■開催期間：2026年3月2日（月）〜2026年3月31日（火）
開催場所：グラングリーン大阪ショップ＆レストラン館内外各所／グラングリーン大阪南館バレー／うめきた公園
主催：グラングリーン大阪ショップ＆レストラン
内容：
限定コラボメニュー販売（オリジナルノベルティ付き）
館内外装飾
テイクアウト用特設テーブル設置
館内BGMでMrs. GREEN APPLE楽曲放送
各店ノベルティプレゼント
■コラボメニュー例
・ロティーグリーンアップル 〜ロティーチャナイ青りんごディップ〜 2000円
A dining 〜アジアンダイニング（北館2階）
※販売時間：14:00〜18:00
・グリーンアップル FrenchToast 1200円
THE JACKSON GARDEN（うめきた公園サウスパークC棟）
・＆TEA グリーンアップルセパレートティー 900円
TULLY’S COFFEE（北館2階）
・グリーンアップルラミントン 800円
Seiichiro,NISHIZONO（南館地下1階）
・グリーンアップルプレート 2585円
GOKAN PARLOIR（南館2階）
・3種のフルーツのグリーンパフェ 1760円
丸福珈琲店THE COFFEE PARLOUR（南館1階）
・グリーンアップルクリームソーダ 1180円
JULIAN（ハートマーク）SUCR（ハートマーク）ACID（南館地下1階）
・グリーン桃太郎焼きチーズ アボカドソース 2900円
お好み焼き鉄板焼き桃太郎（南館地下1階）
※価格はいずれも店内価格・税込み
※販売期間については各店舗に問い合わせ
※各店舗なくなり次第終了
※内容は予告なく変更する場合あり
■ノベルティプレゼント
グラングリーン大阪ショップ＆レストランで買い物をすると、数量限定『Wonder Museum』コラボステッカーをプレゼント。
物販・サービス店舗の各店舗にて会計2000円（税込・合算不可）以上購入者に、レジでコラボステッカーを1枚プレゼント。
※なくなり次第終了
※ステッカープレゼントは、物販・サービス店舗限定
※一部対象外の店舗あり
※詳細は店舗へ問い合わせ
