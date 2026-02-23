１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー、真矢さん（享年５６）を追悼する声が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）に寄せられている。

音楽プロデューサーのつんく♂は「この度の突然の悲報に驚きを隠せません。三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」とつづり「どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんできます。心より、ご冥福をお祈りいたします。ありがとう、真矢」とその死去を悼んだ。

タレントの武井壮は「真矢さん ゆっくり休んでください 一緒にゴルフできて楽しかったです またいつか」と思い出をつづった。

タレントのつるの剛士は「自分のカバーアルバムで快くドラムを引き受けてくださったり、ＴＶ番組でバンドを組ませていただくなど、真矢さんには本当にお世話になりました」と感謝の気持ちを投稿した上で「あまりに突然の訃報、信じられませんが真矢さんのご冥福を心よりお祈りいたします」と真矢さんをしのんだ。

元プロ野球選手の里崎智也氏は、真矢さんとの２ショット写真を４枚並べ「真矢さん ありがとうございました。ゆっくり休んでください。異なる分野でしたけど、お会いできたことは光栄です。ご冥福を心よりお祈りいたします」とその死去を悼んだ。