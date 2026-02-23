松本伊代、AKB48楽曲「セシル」Wセンターで特別参加 MVにも出演「隣に並んでも違和感なさすぎ」「昭和と令和のアイドルコラボエモい」
【モデルプレス＝2026/02/23】AKB48が、2月25日にリリースする67th シングル『名残り桜』に収録されるカップリング楽曲の追加情報が解禁された。
【写真】60歳昭和人気アイドル「隣に並んでも違和感なさすぎ」現役AKBメンバーとパフォーマンス
昨年9月に日本テレビで放送された特別番組「秋元康 vs AI 秋元康 〜AKB48 新曲プロデュース対決〜」でAIに敗れるまさかの結果でも話題となった秋元康総合プロデューサーによる楽曲『セシル』。そのままお蔵入りの運命かと思われましたが、メンバーやファンから「もったいない！」と多くの支持を集め、カップリング収録されることに。さらに特別企画として、松本伊代が参加することも決定。番組内で夫のヒロミさんが「うちのママに歌わせたい」と冗談交じりに語ったことがきっかけとなり、昨年12月の武道館コンサートで『セシル』が披露された際に、松本はメンバーと同じ衣装に身を包みパフォーマンスを披露。会場を沸かせただけでなく、往年のファンからも多くの反響があった。
この度、音源化が実現するにあたり、松本に再登板をお願いしたところ快く引き受け、倉野尾成美とともにWセンターを務めている。さらに、松本は歌唱参加だけでなく、MVにも特別出演。“セシル”をめぐる物語の世界をメンバーとともにキュートに盛り上げている。
『名残り桜』がリリースされる今週、カップリング3曲のMVを公開。向井地美音卒業記念ソング『向かい風』、松本参加曲『セシル』、“AI 秋元康”プロデュース『思い出スクロール』の3曲が映像作品として、リリース日の2月25日21時から3夜連続で、AKB48 YouTube official チャンネルにて順次公開さる。
この発表を受け、ファンからは「衰え知らず」「隣に並んでも違和感なさすぎ」「昭和と令和のアイドルコラボエモい」「MV公開も楽しみ」と多くの反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
・AKB48の曲に参加することを聞いて
ヒロミさん経由で知らされたんですけど、「いいんですか！？」と最初は驚きました。（AKB48 を）息子たちも大好きだったので、ご一緒できるのは嬉しいですし、今でも信じられないです。振り付けどうしよう、歌詞も覚えられるかなってヒロミさんに相談したら、「ママ、ちゃんとやらないとダメだよ！」って言われてきたので今日（MV撮影日）はとにかく頑張りました（笑）。
・『セシル』について
番組で聴いたときから「かわいい歌だな」って印象でした。アイドルっぽさもあって、どこか懐かしい昭和っぽさもあって。秋元さんの歌詞やメロディが覚えやすくて歌ってみたいなと思っていましたけど、本当に歌うことになるなんて、もうびっくりです（笑）。
・伊代さんの時代と今のアイドルの違いは？
応援していただいているファンの方がいて、みなさんと一緒に頑張っていくという本質的なところは時代が違っても変わらないのかなと思います。私は個人だったので想像ですが、グループ内でそれぞれ個性を光らせなくてはいけないのも、きっと大変だろうなと思います。みんなで合わせる振り付けやフォーメーションに私はどうしよう…と戸惑ってばかりでしたけど、AKB48 のみなさんはずっと笑顔で撮影していて、本当にすごいなと近くで見ていて感激しました。
「秋元康×AI 秋元康〜AKB48 新曲対決〜」で生まれた、秋元康さん作詞の『セシル』が収録されます。対決では負けてしまったのですが、番組の中でヒロミさんが「ママに歌わせたい！」と言ってくださったそのひと言がきっかけで、松本伊代さんとご一緒させていただけることになりました。お蔵入りの曲が、こんなに素敵な形で収録されるなんて…本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。MVにはダンスシーンに加えて親子設定もあり夢のような撮影でしたが、伊代さんがどの瞬間もキラキラしていて隣でずっとときめいていました。王道アイドルソングがさらにパワーアップした一曲、世代を超えて多くの方に聴いていただけたら嬉しいです！
【Not Sponsored 記事】
