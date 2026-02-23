沖田愛加アナ「妹とデート」顔出し2ショット披露「系統が違う美人」「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が2月21日、自身のInstagramを更新。妹を顔出し公開した。
【写真】29歳美人アナ「美人姉妹」妹顔出しの密着2ショット
沖田アナは「お仕事終わりに妹とデート 誕生日プレゼントにブレスレットくれたー 嬉しい 私に似合うのをカスタムしてくれたらしい 2時間悩んだ言ってた可愛い」と記し、プレゼントのブレスレットをつけた写真や焼き鳥屋などで撮影したショットを複数枚投稿。妹と頬がくっつくほど密着した笑顔の2ショットも公開した。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「仲良し」「可愛いが渋滞してる」「2人とも可愛すぎる」「お姉ちゃん思いの妹さん」「系統が違う美人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
