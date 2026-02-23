タレント上沼恵美子（70）が23日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。日本勢のメダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナオリンピック（五輪）の話題に触れた。

かつて五輪が終わると、メダリストと共演することがあった上沼は「ええ、悪いは、ちゃんと分かれた。アホみたいな、ほんま好かんという人も。私も怒るほうやけど、こんなに嫌いやわって言わないけど、言うのは、オリンピック選手よ」と振り返った。

一方で大好きになる選手も。東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さんとは番組で初対面したが「キレイだし、感じがいい」と絶賛した。

「YAWARAちゃん」の愛称で親しまれ柔道女子48キロ級で2000年シドニー、04年アテネと五輪連覇を果たした谷亮子さん（旧姓・田村）には結婚式にも招待された。上沼は仕事で出席できなかったが、上沼のお祝いのお返しに谷は、自らが選び、購入した数々の「お返し」を段ボールに入れて、送ってきたという。「すごい愛があるお返しだった」と感動した。

谷が金メダルを獲得したときに「おめでとうって言って、小さいけどダイヤをあげた。ダイヤのネックレス。金は取ったけど、ダイヤはもらってないでしょっていってあげた」と話し、「気前はええやろ。私を喜ばせておけ」とオチをつけた笑わせた。