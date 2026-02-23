人生は選択の連続です。特に親の晩年における選択は、やり直しがききません。二者択一の選択を迫られた際、多くの人は「家族の負担」や「本人の過去の言動」を頼りに決断を下します。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』（日本経済新聞出版）より、認知症に罹患した70代女性の事例から、終活で家族に共有しておくべき「本人の意思」の重要性について解説します。

終活をしておらず、いざ意思確認をしたときにはすでに「本人の意思が分からない」

70代の女性で、アルツハイマー型の認知症とうつ病の現疾患があり、1年前から他の病院でうつ病の治療中でした。認知症の精査目的で、ある病院を受診し、入院後に食事がとれなくなり、最近は食欲も低下、元気もない状態でした。主治医は人工栄養の必要性を考えている、それに反して家族はそれまでの経緯を踏まえて看取りにいく方向でいいのではないかと考えている、といったケースです。

「本人の意思の時間軸」を捉えると、延命治療について、過去に本人の事前の意思表示はなく、また家族で話し合った経験もありません。現在の意思は、うつ病や認知機能障害のために意思決定能力が少しあいまいで、自ら食事も薬も飲めない。このままでは亡くなる可能性があることを伝えてコミュニケーションを試みても、本人は正確に考えることが難しく、現実認識さえも不明であるかのような表現をなさるといった状況です。同様に、未来像についても描きにくい感じはあるけれども、「早く家に帰りたい」という意思は把握できます。

他方で長男夫妻、次女、といった家族の気持ちは、「経口摂取が進まなければ、人工栄養は選択せずに看取りをする」方向で一致しています。ここまで見ると、本人の意思と家族の意向が一致しているから、そのまま自然にご自宅で最期を迎えられる方向でいいのではないか、と思えてきます。ところが、医学的判断においては、医療者の中でも意見が割れてきます。初診からの経過が非常に短いため、病状が改善可能なのかについて適確な判断が非常に難しい。そして、もし、うつ病による本人の意思表示への影響が大きいのであれば、薬剤の効果も期待でき元気に食べられるようになる可能性もある、という見解です。

最終的な結果としては、食事がとれない状態で3週間経過していたことから、早急な判断が必要になり、期間限定での中心静脈栄養というサポートのもとでうつ病の治療も実施しました。その結果、うつ病の治療には時間がかかりますが、5週間のケアで食事ができるようになり、自宅に退院されていきました。

もし家族が同じような状況になったら…

この事例を振り返ってみた時に考えさせられるのは、医学的判断の妥当性です。大方の医療ケアチームの判断としては、この状態では、再び食べられるようにはならないと見えます。そして本人に自宅に戻りたい意思があり、家族も自宅で看取りたいと言っているのだから、それに沿えばいいのではないか、という判断になりがちです。

しかし一部の医療者からの、「よくなる可能性があるのなら、もう少し頑張ってみてもよいのでは」といった提案で、本人が嫌がらない範囲での治療を試みたところ、それによって回復し、退院に至る結果となったのです。主治医の言うことを鵜呑みにしない、それが、この事例の裏の意味です。

ただ、ここまで丁寧な医療ケアチームカンファレンスが行われている医療機関ばかりではないでしょう。だから、もしあなたの家族がこうした状況に直面したら、医師にこう聞いてください。「医師団の意見は一致しているのですか？」あるいは「医療ケアチームの医療判断は一致しているのですか？」と。チームカンファレンスが行われていれば、たとえ、医療者の意見が割れている場合でも、医学的な判断の妥当性は担保されていると思ってよいでしょう。

西川 満則

福村 雄一

大城 京子

小島 秀樹