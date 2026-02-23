いよいよ花粉症がピークを迎える頃。すでに症状があってつらい人も、予防したい人も、今年は「粘膜強化」に挑戦してみましょう。アレルギー症状の改善につながるヒントをご紹介します （イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：島田ゆかり）

粘膜を強くする食べ物、弱くする食べ物は？

* * * * * * *

＜前編よりつづく＞

アレルギーに強い体づくり

【理想的な献立例】

粘膜を強くする栄養素は、主にビタミンD、ビタミンA、乳酸菌、食物繊維、タンパク質。そして、苦み成分も有効です。「ビタミンDは魚の油、ビタミンAは魚の内臓に多く含まれます。タンパク質は大豆製品の日、卵の日などと決めてローテーションを」（溝口先生。以下同）

【魚料理】

サケを筆頭に、イワシ、サンマ、カレイなどにビタミンDが多い。魚だけでなく、肉料理もバランスよく取り入れて

【小松菜と海苔のしらす和え】

ビタミンAが多く含まれる小松菜としらす、ネバネバ成分のもととなる海苔（海藻）の組み合わせは理想的なおかず

【にんじんサラダ】

β-カロテン（ビタミンA）を豊富に含むにんじん。ドレッシングには亜麻仁油やえごま油といったオメガ3の油をプラスして

【漬物】

乳酸菌が豊富な漬物は腸活に不可欠。浅漬けではなく、よく発酵したものを。塩分が気になる人は納豆で代用しても

【少なめのご飯】

糖質は腸内で悪玉菌を増やすため、少なめを心がけて。大豆や枝豆などでかさ増しすると満足度アップ

【きのことわかめと豆腐の味噌汁】

食物繊維の多いきのこは腸内環境を整える優秀食材。海藻類はネバネバ成分の材料に。豆腐でタンパク質をプラス

【日本茶】

苦み成分は抗菌タンパクの産生を促すため、食事の最後は緑茶やコーヒーを。甘いものを食べるときも同様に

【紫外線を浴びてビタミンDを増やす】

ビタミンDは食事から摂るだけでなく、体内でもつくることができます。

「紫外線を浴びると肌でビタミンDが生成されます。午前中、太陽に向かって歩くのが効果的。日焼けが気になる人は、ビタミンDの生成を阻害しない日焼け止めがありますので活用してみてください」

【食事とサプリでビタミンD＆Aをたっぷり摂る】

必要な栄養素は食事から摂るのが理想的ではあるものの、量をしっかり摂るためにはサプリメントの併用がおすすめ。

「とくにビタミンDは食事だけでは不足しがち。血中濃度は50ng/mL以上が望ましいとされていますが、日本人のほとんどは30ng/mL以下。魚由来のビタミンDサプリメントを活用するとよいでしょう。ビタミンAは食生活を見直せば十分に摂ることが可能です」

【オメガ３の油をメインに】

細胞の膜を強くするには、良質な油が必要です。

「えごま油などのオメガ3系脂肪酸には抗アレルギー作用がある一方、サラダ油などのオメガ6系はアレルギーを増長させます。オメガ3の油の比率が高くなるようにしましょう。熱に弱いのでドレッシングなどに」

【編集部セレクトアイテム】

○５つの有効成分で症状を緩和

ーーーーー

エージーアレルカットS〈第2類医薬品〉1 5mL￥1,815（編集部調べ）／第一三共ヘルスケアつらい鼻水・鼻づまりをすぐに止めたいときに。アレルギー物質の放出を抑え、症状をすばやく鎮静。抗アレルギー、抗ヒスタミン、血管収縮、抗炎症、殺菌の5つの成分を配合。

ーーーーー

○たら由来のビタミンD3

ーーーーー

D3フィッシュオイル 30粒入り ￥1,500／ウェルネスプラス 〈着る岩盤浴（R）〉BSファイン（R）ウエストウォーマー S・M・Lサイズ ￥ 4,400／加茂繊維ビタミンDの中でも、フィッシュオイルを主成分としたサプリメント。脂溶性ビタミンを乳化させ、積極的に摂りたいビタミンD3を効率よく吸収できる。

ーーーーー

記事内の商品価格はすべて税込です