＜子どもほしいから離婚して！＞父親の自覚？「可愛くて仕方ない」面会に来たがる元夫【第3話まんが】
私はヒナコ。元夫のゴウは結婚前「子どもができなくたって2人で幸せになろう」と言ってくれました。しかしわずか2年で心変わりし「やっぱり子どもがほしいから離婚してほしい」と告げてきたのです。さらに離婚して間もなく、私に思いがけない妊娠が判明。離婚前にはすでにお腹にいたのでしょう。けれど身勝手なゴウとやり直すつもりはありません。私は実家に身を寄せて両親や妹のマリナに支えてもらいながら、やがて娘のルカを出産しました。
ゴウはルカを見て本当に嬉しそうでした。「本当にオレの子なんだな」と感動し、目を輝かせて触ろうとするので思わず制止したくらいです。そんなゴウの姿をマリナはすごい目で睨みます。両親もなんとも言えないような表情をしていました。
ゴウは父親の責任を感じているのか養育費も毎月きっちり払っています。ルカを可愛がってくれているのは別に悪いことではないでしょう。ただ家に来られるたび嫌な思い出がよぎります。裏切られたショックは心に残って消えないのです。
ゴウが月々の養育費の支払いを約束してくれたので、両親の助言もあって実家までルカに会いに来てもらうようになりました。しかし私は複雑な気持ちです。
いくらゴウがルカを可愛がってくれていても、身勝手な離婚理由を思い出すと素直に喜べません。そんな私の気持ちを知っているから、マリナはゴウが来るたび嫌悪感をあらわにします。
ただゴウがルカの父親であることは事実です。こうして可愛がってもらった方が、ルカのためにもいいはず……。私はそう思って月1〜2回の父子面会を続けていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
