日本ハムでチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹氏が日本時間23日、ドジャースのキャンプ地を訪問しました。

栗山氏は2012年のシーズンから日本ハムの監督を10年間務め、2012年のドラフト会議では大谷翔平選手を指名し、投打の二刀流で育成した恩師でもあります。

練習中はメディアが入れない屋内ケージで大谷選手と会い、打撃練習も視察した栗山氏。練習後には囲み取材に応じ、大谷選手の活躍に言及しました。

2025年シーズンはキャリアハイ、55本塁打を達成した大谷選手に対し、「55本しか打ってない。サイ・ヤング賞もとってない。 20勝もしてない。以上」ときっぱり。

さらに、「まぁ確かに日本人の選手がアメリカでホームラン王を取るって誰も思ってなかったと思いますけど、なんて言うんすかね、そこに基準があるんじゃなくて、大谷翔平にとっての基準値が僕はあると思ってて、それがじゃあ最大限発揮されてるのか、それはまだまだという。まあそれを『すごいですね、大谷さん』というのは、ちょっと失礼かなというふうに翔平に対して思っているので、これ本当に僕はそう思ってるんだね」と、プロ1年目から大谷選手を見てきた栗山氏ならではの言葉が飛び出します。大谷選手に対し、「まだできるし、もっとみんな驚かせられる。 成績ではなくて勝つことが大事なんで、ただ、結果的に成績が残ってるという形にはなるかなと思います」と今後のさらなる活躍へ期待を込めました。