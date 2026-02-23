Mrs. GREEN APPLE、大阪駅前でコラボイベント決定 グラングリーン大阪をジャック…概要＆ビジュアル発表
大阪駅前のグラングリーン大阪ショップ＆レストランと、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる展覧会『Wonder Museum』のコラボレーションイベント「GRAND GREEN OSAKA × Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』」が、3月2日〜31日に開催されることが決まり、概要＆ビジュアルなどが公開された。
期間中は、『Wonder Museum』のビジュアルを使用した巨大オブジェが登場するほか、館内外各所でMrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』の世界を表現した装飾・音楽などを展開。全33店舗では、オリジナルのコラボメニューが販売される。テイクアウトメニューも多数用意され、うめきた公園に設置された『Wonder Museum』デザインのテイクアウト用テーブルで春のピクニックも楽しめる。
■開催期間：2026年3月2日（月）〜2026年3月31日（火）
開催場所：グラングリーン大阪ショップ＆レストラン館内外各所／グラングリーン大阪南館バレー／うめきた公園
主催：グラングリーン大阪ショップ＆レストラン
内容：
限定コラボメニュー販売（オリジナルノベルティ付き）
館内外装飾
テイクアウト用特設テーブル設置
館内BGMでMrs. GREEN APPLE楽曲放送
各店ノベルティプレゼント
■スペシャル装飾
グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン館内外各所に『Wonder Museum』のビジュアルを使用したパネルやオブジェなどのフォトスポットが登場。グラングリーン大阪南館、北館、うめきた公園サウスパーク、ノースパークに装飾を施し、各所でMrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』の世界を楽しむことができる。
■うめきた公園テイクアウト用コラボテーブルが登場
うめきた公園に設置しているテーブルが『Wonder Museum』とコラボレーション。公園の『Wonder Museum』のロゴが装飾されたテーブルで、テイクアウトコラボメニューも楽しめる。
※設置場所は予告なく変更になる場合あり
■館内BGMとしてMrs. GREEN APPLEの楽曲を放送
グラングリーン大阪ショップ＆レストランの館内BGMを、Mrs. GREEN APPLEがジャック。
