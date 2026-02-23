杉田かおる、自宅で作った具材たっぷり“ふぐ鍋”を披露「わ〜〜ぁ美味しそう」「豪華な鍋」
俳優の杉田かおる（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。自宅で味わったふぐ鍋を披露した。
【写真】「豪華な鍋」自宅で作った具材たっぷり“ふぐ鍋”を披露した杉田かおる ※鍋は2枚目
杉田は「今日は、猫好きな妹の長年の友人でお世話になってるお宅でふぐちり食べる予定が、変更になり家でふぐちりを食べました」と明かし、きのこや白菜などたっぷりの具材とともにふぐが並ぶ食卓ショットをアップ。
2枚目では「あぶさんファームのお野菜やきのこ 三河屋さんのお豆腐も追加して贅沢なふぐちりになりました！」と、鍋いっぱいに具材が煮込まれた“ふぐ鍋”を披露した。
杉田は「フグ食べると福が来るとか メチャクチャ美味しかったです」と満足そうにつづっている。
この投稿には、「わ〜〜ぁ美味しそう〜〜」「いいですねぇ」「『ふぐちり』なんて豪華な鍋は家で食べたことないです」などのコメントが寄せられている。
杉田は、2013年に会社員男性と結婚。自然豊かな環境での丁寧な暮らしぶりをたびたび発信し、注目を集めている。
