三上悠亜、美脚際立つミニスカセットアップ姿披露「スタイルレベチ」「真っ直ぐで綺麗な脚」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】タレントの三上悠亜が2月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を公開した。
【写真】SKE出身元セクシー女優「圧巻の美脚」スタイル際立つミニスカ姿
三上は「お仕事終わりにちょっぴり春感じた」とコメントし、桜が咲いている場所などの屋外でのショットを投稿。ゆったりとしたスウェットのトップスに美しい脚が際立つミニスカートのグレーのセットアップを着用し、黒いキャップをかぶったカジュアルなコーディネートを公開した。「スカートの形が足細長く見せてくれてお気に入り スニーカー合わせが気分でした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「おしゃれ上級者」「可愛すぎる」「真っ直ぐで綺麗な脚憧れる」「圧巻の美脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SKE出身元セクシー女優「圧巻の美脚」スタイル際立つミニスカ姿
◆三上悠亜、ミニスカセットアップコーデ披露
三上は「お仕事終わりにちょっぴり春感じた」とコメントし、桜が咲いている場所などの屋外でのショットを投稿。ゆったりとしたスウェットのトップスに美しい脚が際立つミニスカートのグレーのセットアップを着用し、黒いキャップをかぶったカジュアルなコーディネートを公開した。「スカートの形が足細長く見せてくれてお気に入り スニーカー合わせが気分でした」とつづっている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「おしゃれ上級者」「可愛すぎる」「真っ直ぐで綺麗な脚憧れる」「圧巻の美脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】