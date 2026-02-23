XGプロデューサー・SIMON容疑者ら4人が逮捕 コカイン・乾燥大麻所持の疑い
【モデルプレス＝2026/02/23】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデューサー・SIMON（JAKOPS）こと酒井じゅんほ容疑者（39）がコカインなどを所持していたとして警視庁に現行犯逮捕されたことがわかった。日本テレビなどが報じた。
【写真】XGプロデューサー、妻との2ショット
酒井容疑者は23日未明、愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していた疑い。家宅捜索の際に酒井容疑者といたエイベックスの社員ら3人も逮捕された。
酒井容疑者は22日よるに名古屋・IGアリーナにて開催された「XG WORLD TOUR：THE CORE」に参加していたという。
SIMONこと酒井容疑者は、XGALXのCEO／エグゼクティブ・プロデューサー。1986年にアメリカ・シアトルで生まれる。日韓のミックスで、アメリカ・日本・韓国の3つの国籍とアイデンティティを持つ。米日韓3ヶ国での音楽活動を経て2010年DMTN（DALMATIAN）のメンバーとして活動、2013年にJAKOPS名義でプロデューサーとして正式に活動を開始した。2017年同名のエンタテインメント会社、JAKOPSを設立しXGALXを立ち上げる。2022年、XGALXとして初のプロジェクトとなるXGをデビューさせた。（modelpress編集部）
◆XGプロデューサー、現行犯逮捕
◆SIMON氏プロフィール
