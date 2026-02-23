◆米大リーグオープン戦 ホワイトソックス５―２ブルワーズ（２２日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ＷＢＣ日本代表のホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）にチームを離れて帰国すると２２日（同２３日）、地元紙「シカゴ・サンタイムズ」が報じた。

同紙によると、村上は２３日（同２４日）のロッキーズ戦にＤＨで先発出場し、２５日（同２６日）のレッズ戦と２６日（同２７日）のドジャース戦は一塁の守備に就く予定。「ベナブル監督は村上が日本へ出発する前に一塁に慣れるための十分な時間を与えたかった。日本（代表）では三塁を守るという」と伝えた。

村上はこの日、ブルワーズ戦に「３番・一塁」で先発出場し、２打数無安打。“デビュー戦”となった２０日（同２１日）のカブス戦では「４番・一塁」で４打数２安打２打点。第２打席に初安打をマークすると、４回１死満塁の第３打席ではセンターへ大飛球。中堅・鈴木誠也外野手（３１）が打球を見失ったこともあり、２点二塁打となって初打点を挙げていた。

米国ではオープン戦５試合に出場し、侍ジャパンには３月の大阪から合流することとなりそうだ。