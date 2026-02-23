歌手のＧＡＣＫＴが２３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。

未明の発表から一夜明け、長文を投稿。ＬＵＮＡ ＳＥＡのＳＵＧＩＺＯから真矢さんの死を伝えられたという。「ＳＵＧＩＺＯからの突然の知らせに言葉を失った。シンちゃん、早いよ、早いって…」と絶句。「ボクが共にした時間は短かったけれど、音を交わした時間は間違いなく最高のものだった。あの圧倒的なグルーヴ。一打一打に宿る覚悟。同じステージに立った時、これ程の安心感をＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーはいつも味わっていたのかと心底嫉妬した」と共演を回顧。「空気の重心を一人で変えてしまう存在感を持つ、そんな稀有なドラマーだった。音を交わした者にしかわからない快感を、彼はいつも与えてくれた」と尊敬した。

ＬＵＮＡ ＳＥＡにおける真矢さんについて「ドラムは後ろにいる。でもシンちゃんは常にバンドの【心臓】であり、音の中心だった」と存在感を感じていたという。「激しく、強く、そしてどこか温かい。あのサウンドはこれからも消えない」と真矢さんの奏でた音楽に心を揺さぶられた。

最後に言葉を交わした時は「大丈夫、頑張るよ！」という言葉だったという。「もう彼のプレーをみることは叶わないけど、ＬＵＮＡ ＳＥＡという伝説の中で、シンちゃんは永遠に鼓動を刻み続ける。心からの敬意と感謝を。シンちゃん、頑張ったね。本当にお疲れ様」と悼んだ。

ファンのつらさを理解しながら「けど、ファンのみんなには前を向いてほしい」と呼びかける。「ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーもきっと苦しんでる。それでもファンのみんなを心配させたくないから、弱音を吐かないで耐えてる。ずっと悲しんでいると、シンちゃんも安心して向こうへ行けないから」とＬＵＮＡ ＳＥＡファンにもメッセージを寄せ、「シンちゃん、本当に、本当に、ありがとね」と締めくくった。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去。５６歳だった。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。