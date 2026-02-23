「ぽっぽぽぽ」鼠先輩、最盛期は月1200万円 自宅「7000万〜8000万円」＆印税も告白
ABEMAオリジナル番組『資産、全部売ってみた』第1回が2026年2月19日後11：00に放送され、2008年のヒット曲『六本木〜GIROPPON〜』で知られる鼠先輩が出演。現在の収入や所有資産を明かし、スタジオを驚かせた。
【動画】鼠先輩が現在の収入を赤裸々告白
同番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自ら売却可能な資産を手放し、ゼロから人生を再設計する姿を追う“人生再スタート応援バラエティ”。MCは小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
この日は“自身の象徴”ともいえる資産の価値を数値化する「こじうり（誇示売り）企画」に登場。鼠先輩はブレイク当時を「一番稼いだ月で1200万円」と回顧した。現在は地方営業が中心で、出演料は「最低3万〜5万円、最高で100万円」と告白。歌唱印税も「テレビやラジオ、サブスクで流れる」といい、3ヶ月に1回、2万〜3万円が振り込まれるという。
さらに都内に7000万〜8000万円相当の一軒家を所有していることや、店舗プロデュースで年間約100万円の収益があることも明らかになり、スタジオは驚きに包まれた。
番組では『六本木〜GIROPPON〜』の歌唱印税権売却を打診。「権利を売る？いきなり何ですか」と戸惑いながらも、「100万円くらいで売れればありがたい」と予想した。一方で「歌っていいなら売ります。歌っちゃいけないなら売らない。営業行けなくなっちゃう」と条件を提示し、「俺から『ぽっぽ』取ったら何も残らない」と語った。
終盤には、資産活用を支援するレナトスの岡崎真洋氏が査定額を発表。その金額は55万円だった。想定を下回る結果に、鼠先輩は「帰れ！お前もう帰れ！」とツッコミ。吉村は「買おうかな！55万だったら」と応じ、スタジオは笑いに包まれた。
