ブルズがニックスに敗れて9連敗…河村勇輝はベンチ入りも出番なし

2月23日（現地時間22日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでニューヨーク・ニックスと対戦した。

ブルズはジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、アイザック・オコロ、ジェイレン・スミス、ガーション・ヤブセレが先発出場。アンファニー・サイモンズとジェイデン・アイビーのガード2人を欠くなか、2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が6日（同5日）に行われたトロント・ラプターズ戦以来のベンチ入りを果たした。

第1クォーター序盤こそビハインドを背負ったが、残り4分26秒からオコロ、ニック・リチャーズの連続得点で逆転。27－25と2点リードで最初の12分間を終えた。

トレイ・ジョーンズの得点で始まった第2クォーターはリードを保つ展開。残り1分5秒から2連続で3ポイントシュートを決められ、同点に追いつかれたものの、終了間際にロブ・ディリングハムがフリースローを決め、53－52でハーフタイムを迎えた。

第3クォーターは序盤にリードチェンジを繰り返すと、2点リードで迎えた開始1分57秒から0－8のランを献上。13点差をつけられる場面があったが、終盤にパトリック・ウィリアムズ、ディリングハムの連続得点で5点差に詰め寄った。

食らいついた第4クォーターは残り5分56秒からコリン・セクストン、ブゼリスの連続得点で逆転。それでも、カール・アンソニー・タウンズに試合をひっくり返されると、最終スコア99－105で敗れ、9連敗を喫した。

ブルズはブゼリスが15得点、オコロとスミスがともに12得点、ヤブセレが11得点13リバウンド、ウィリアムズが10得点8アシストを記録。接戦となった試合で河村には出番がなく、本拠地初出場は叶わなかった。

なお、ブルズは25日（同24日）にシャーロット・ホーネッツと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 99－105 ニューヨーク・ニックス



CHI｜27｜26｜25｜21｜＝99



NYK｜25｜27｜31｜22｜＝105