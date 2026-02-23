３連休最終日のきょうも、春本番の陽気が続きそうです。

【写真を見る】3連休最終日も“春本番の陽気” 名古屋・鶴舞公園には午前中から多くの家族連れ 予想最高気温は名古屋・津18℃ 豊橋・尾鷲20℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/23 昼）

名古屋・昭和区の鶴舞公園には、きょうも午前中から大勢の家族連れが訪れています。

（親子連れ 午前10時半ごろ）

「（子どもの）テンションが上がっちゃって外遊びには絶対行きたいなと思った」

きょうの予想最高気温は、名古屋と津で18℃、豊橋と尾鷲は20℃まで上がる見込みです。



正午前の名古屋市内。朝は雲が広がっていましたが、この時間はよく晴れています。気温は16.7℃で、風が強まっているものの過ごしやすい陽気となっています。

きょうの午後は広く晴れるでしょう。空気が乾燥しやすく、風が強まる所が多い予想です。



日中は各地で４月上旬から下旬並みと、季節先取りの暖かさになるでしょう。

今週は花粉の本格的な飛散に注意

【週間予報】

あす火曜日も日中は晴れて暖かくなるでしょう。あさって水曜日から土曜日にかけては、曇りや雨とすっきりしない天気が多くなる見込みです。



今週は日差しの少ない日も気温は高くなるでしょう。花粉の本格的な飛散にご注意ください。