中国・四川省出身の人気インフルエンサー・ヤンチャン（楊小溪）さんが教える、本格中華料理レシピ。10年以上の試行錯誤を経て確立した、日本の家庭用コンロとフライパン、身近な調味料や食材で作ることができるレシピを紹介します。
「医食同源」のたくさんの知恵が込められているという中華料理。そのおいしさと奥深さを家庭で味わってみませんか？
※本記事はヤンチャン（楊小溪）著の書籍『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』から一部抜粋・編集しました。
福建発祥の人気屋台グルメで、台湾でも定番の料理。
新鮮なカキと卵と青菜を加えたモチモチ生地を鉄板で香ばしく焼き上げます。
外はカリッと、中はとろりとした食感に、甘酸っぱくてうま味のある特製ソースでクセになる味わいです。
材料（2人分）
生カキ（むき身） … 150g
卵 … 2個
青菜（小松菜・春菊など） … ひとつかみ
【生地】
片栗粉 … 大さじ4
水 … 大さじ6 〜 7
塩 … 小さじ1/4
こしょう … 少々
【ソース】
トマトケチャップ … 大さじ2
オイスターソース … 大さじ1
砂糖 … 小さじ2
水 … 大さじ3
片栗粉 … 小さじ1
サラダ油 … 大さじ1
パクチー（小ねぎの小口切りでも可） … 少々
作り方
1 カキは水でさっと洗って水気を切る。
2 ボウルに生地の材料を入れ、ダマがなくなるまでよく混ぜる。青菜はざく切り、卵は割りほぐし、パクチーはざく切りにする。
3 小鍋にソースの材料を入れ、弱火でとろみがつくまで混ぜながら煮る。
4 フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、カキに7割ほど火が通るまで焼く。
5 よく混ぜた生地を全体に回しかけ、すぐに青菜をのせ、生地の下側が半透明になったら、溶き卵を回し入れる。
6 卵が半熟状態になり、縁がカリッとしたら裏返し、もう片面も焼く。
7 器に盛り、温かい3を全体にかけてパクチーを散らす。
おいしく作るポイント
生地は水分が多いとやわらかく、少ないとパリッと仕上がりますが、片栗粉：水＝1：1.5がおすすめです。生地を焼くときは、強火だと外側だけ焦げて中が生焼けになるので、中火でじっくり焼くようにしてください。
◆レシピ表記について
計量単位は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200ml、1合＝180ml、
ひとつかみ＝片手で軽く握る量、ひとつまみ＝親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ量です。
著者プロフィール
ヤンチャン（楊小溪）
中国四川省出身。2011年交換留学で来日、一橋大学大学院を修了。17年から中国のSNSで日本の情報を発信し、中国の人気ネット番組でMCを担当。19年からYouTubeで日本向けに中国語や中国文化などのコンテンツを配信。中国のSNSとYouTubeを合わせると計35万人以上のフォロワーを獲得している。NHK『テレビで中国語』『中国語！ナビ』などテレビ番組にも多数出演。東京・高円寺に店舗「ヤンチャン麻辣湯」も。著書に『33地域の暮らしと文化が丸わかり！ 中国大陸大全』（KADOKAWA）など。
著＝ヤンチャン（楊小溪）／『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』