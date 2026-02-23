NPBエンタープライズは23日、オリックスの東松快征投手（20）を今月27、28日に行う「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026名古屋」のサポートメンバーに追加したことを発表した。侍ジャパンのユニホームを着用して試合に出場する。

愛知県出身の同投手は享栄（愛知）から23年ドラフト3位でオリックスに入団し、2年目の昨年7月19日ロッテ戦（ZOZOマリン）で1軍デビュー。昨季は7試合に登板し、0勝2敗、防御率10.80だった。

侍ジャパンには前日22日に菅野智之、菊池雄星のメジャーリーガーが合流。大谷翔平、鈴木誠也もこの日、米国での調整を終えており、名古屋までの合流が見込まれる。国内のトップ選手に加え、メジャーリーガーも加わるだけに、3年目左腕にとって、貴重な学びの場となることは間違いない。「すごく緊張しますけど、トッププレーヤーの集まりなので、吸収できることはどんどんしていきたい」と意欲を示し「一番は見て何を感じるか。質問は得意じゃないので、言葉が出なくなっちゃうので…」と照れ笑いを浮かべた。

侍ジャパン投手陣にはチームの先輩の宮城、曽谷がいる。「ロッカーで休憩することなく、基本ずっとグラウンドにいたいと思います。宮城さんと曽谷さんに頼りながら、後ろを付いていって話をしている所を聞けたら…」と話し、周囲の笑いを誘った。