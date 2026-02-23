丸山桂里奈、娘の誕生日を祝い“仲良しキス”ショット「家族愛あふれてる〜」
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈が23日までに自身のインスタグラムを更新。長女の3歳の誕生日を祝福する仲むつまじい”家族“ショットを公開した。
【写真】「家族愛あふれてる〜」娘の誕生日を祝う“仲良しキス”ショットを公開した丸山桂里奈
丸山は「3歳になりました これからも元気いっぱいわんぱくお茶目ガールで頑張ります」と長女の誕生日を報告。祝福の声に感謝した。
「私たちもママとパパに3歳なので、ここからまた娘に向き合ってサポートしていきたいなと思います」と子育てに対する思いを新たにしていた。丸山は娘にキス。夫でサッカー解説者・タレントの本並健治との娘に頬を寄せ合うラブラブな“親子”3ショットをアップした。
この投稿に「娘さんおめでとうございます」といった祝福のほか、「家族愛あふれてる〜」「こんなに素敵なパパ、ママで幸せだね」などのコメントが寄せられた。
【写真】「家族愛あふれてる〜」娘の誕生日を祝う“仲良しキス”ショットを公開した丸山桂里奈
丸山は「3歳になりました これからも元気いっぱいわんぱくお茶目ガールで頑張ります」と長女の誕生日を報告。祝福の声に感謝した。
「私たちもママとパパに3歳なので、ここからまた娘に向き合ってサポートしていきたいなと思います」と子育てに対する思いを新たにしていた。丸山は娘にキス。夫でサッカー解説者・タレントの本並健治との娘に頬を寄せ合うラブラブな“親子”3ショットをアップした。
この投稿に「娘さんおめでとうございます」といった祝福のほか、「家族愛あふれてる〜」「こんなに素敵なパパ、ママで幸せだね」などのコメントが寄せられた。