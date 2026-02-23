人気夫婦ユーチューバー「もちょぺ」が23日までに、インスタグラムを更新。「多嚢胞性卵巣症候群」と診断されたことを公表している妻しょちゃん（26）の第1子妊娠を報告した。

「ご報告」と題し、公園で2人で寄り添い笑顔を見せたり、エコー写真を公開するショットを投稿。「この度、愛おしい小さな命を授かることができました 世界一大好きな人との赤ちゃんが今お腹の中にいるという奇跡、本当に幸せです」と心境をつづった。

加えて「数年間の不妊を経て、不妊治療を始めた去年。こんなに早く天使が来てくれると思っていなかったから発覚した時は本当に本当に嬉しかったな たくさん不安もあったし、痛い検査も、嫌いな注射も何度も耐え抜いて本当によかったなと、しょちゃんを褒めてる毎日です これからの妊婦生活も2人で楽しんで元気なベビちゃまと会える日を楽しみにお仕事頑張ります」と続け、「ママパパ頑張るぞー！！！！！！！！」と記した。

また、同じタイミングで「もちょぺから、大切なご報告です」と昨年11月22日に妻から夫こちゃん（29）に妊娠を報告した様子や思いを込めた動画を、ツーショットや言葉を添えてアップした。

妻の妊娠が発覚した日。

“多嚢胞性卵巣症候群”と診断された妻。

自然妊娠率は1周期あたり約5〜10％。

妊娠の確率は健康な人の半分以下でした。

妊活をして数年。

「もし子どもが出来なくても、幸せだよ」と2人で話し合った夜もありました。

それでもめげずに病院に通い、「妊娠する為に良い」と聞いたものは片っ端から試していきました。

そして迎えた2025年11月22日…

良い夫婦の日（11月22日）に妻からの妊娠報告。

「おめでとう」

時間をかけて会いに来てくれてありがとう。

私たちは“パパとママ”になります。

もちょぺの2人は大学の先輩、後輩の仲。19年12月に交際を開始し、2人でTikTok投稿を開始。20年2月にYouTube配信をスタート。23年10月に結婚を発表した。