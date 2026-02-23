UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が22日、自身のインスタグラムを更新。道東にドライブに出かけたことを報告した。



【写真】飲みっぷりもいいですね～

「湧別町へ！」と投稿。「道東にある 湧別町 に来ました 札幌から車で約5時間のロングドライブ！」と記し、「途中で 旭川に寄ってラーメンを食べて お天気も最高で、ただ走っているだけでも気持ちいい道中でした」と道中の過程もつづった。



「到着後は、宿の1Fレストランで夜ごはん これまた、美味しすぎてびっっくり！ 山椒タコのペペロンチーノ タコの唐揚げ 西村のザンギ」とご当地グルメを挙げ、「湧別町はタコ漁が盛んだそうで、新鮮でプリップリ！噛むほどに旨味がじゅわ～っと広がる！山椒の爽やかさと合わさって、最高すぎました！」と堪能する写真を掲載。



「そして、タコに引っ張られているのか…ザンギまでプリップリ！（笑）こんな食感のザンギ、どうやって作るんだろう？」と驚いた様で「美味しいものをたくさん食べて、幸せいっぱいの夜 皆さんは、三連休いかがお過ごしでしょうか？」と締めくくった。



フォロワーからは「今日もかわいいです」、「どれも美味しそう！」、「イイ表情してますねー」などの声が寄せられた。



柴田アナは1999年9月3日生まれ、26歳。大阪府出身。大阪府立大学卒業後、2023年にUHB北海道文化放送に入社した。父が近鉄、日本ハム、阪神、ダイエーで投手としてプレーした柴田佳主也氏。2021年には兵庫県のUHF局・サンテレビのマスコットガールも務めた。



（よろず～ニュース編集部）