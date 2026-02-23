名古屋の新名物は罪な美味しさ

2/25～タカシマヤ限定販売の

新感覚スイーツを徹底解説

2025年2月に「ジェイアール名古屋タカシマヤ」に常設店をオープンした、東京発のバタースイーツ専門店『バターステイツ by銀のぶどう』。

東海エリア初出店を記念して誕生した、名古屋地区限定の「あんバターホイップサンド」は累計70万個販売を突破！

そんな新たな名古屋土産として人気を集めている「あんバターホイップサンド」が販売1周年を記念して、何と極厚生バーガーに！

2月25日(水)より「ジェイアール名古屋タカシマヤ」限定で販売スタートします。

背徳感と満足感を味わう

至福のスイーツ体験を！

想像を超える「極厚 あんバタ生バーガー」。

見た目はハンバーガーそっくりですが、中身は甘い！クリーミー！軽やか食感！という新感覚のスイーツバーガー。

発酵バター仕立てのふわとろムースにあずき香る小倉あんが2層。しゃりふわのシフォン生地で挟み、ゲランドの塩を効かせたソルティクリームをぽってりと絞っています。

見た目だけでなく美味しさも立体的で、甘さ×ほんのり塩味×バターの香りといった様々な魅力を味わえる絶妙なバランスに仕上がっています。

この組み合わせは、最近のトレンドのひとつでもある、甘じょっぱいスイーツ体験。バター専門店ならではのこだわりが詰まっていますね。

この「極厚あんバタ生バーガー」は「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の『バターステイツ by 銀のぶどう店』でのみ販売。

1日に2回だけ、10時と16時に各回数量限定ひとり2箱まで。なくなり次第終了となります。

おやつタイムに目指しても、すぐに売り切れてしまう可能性が高そうなので、事前のスケジュール確保をお忘れなく。

2 個入1,620円

自分へのご褒美はもちろん贈り物にも選びたくなるパッケージで、各種手土産にもお勧めです。

元祖は累計70万個突破！

名古屋スイーツの新定番

この新作が登場する背景には、名古屋限定で人気を博している別商品があります。

それが、こちらの 「あんバターホイップサンド」。

こちらは 2025年2月の常設オープン以来、累計70万個以上販売。名古屋のお土産スイーツとして定着しつつあります。

自家製小倉あんとバターホイップショコラ、発酵バタークッキーというバター×あんこのテッパンコンビ！

隠し味にゲランドの塩を使うことで、甘さが引き立つよう計算された一品です。

バタースイーツ専門店

バターステイツ by 銀のぶどうについて

ブランドコンセプトは、 バターの魅力をぎゅっと詰め込んだスイーツの数々。

「バターなだれとろけ製法」など独自の製法で、濃厚なバター風味が楽しめるお菓子を多数展開しています。

「ジェイアール名古屋タカシマヤ」では今回紹介した「あんバターホイップサンド」の他にも、人気のバタースイーツがバラエティ豊かに並びます。

まとめ

名古屋でしか味わえない

新顔スイーツをいち早く！

名古屋限定&数量限定ということで、非常にプレミアムな一品でもある「極厚あんバタ生バーガー」。

ナゴヤドット読者の皆様のスイーツリストにぜひ加えてほしい2026年大注目の新顔スイーツです。

名古屋の甘党文化は根強く、さらにあんこ×バターの組み合わせは大人気！SNS映えする見た目と背徳感たっぷりの味わいで、かなり話題を集めそうですね！

2月25日(水)から販売スタートなので、いち早くチェックして友達や家族に自慢しましょう！

店舗名：バターステイツ by 銀のぶどう

住所：名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤB1F

営業時間：10:00～20:00

定休日：無休

公式サイト：https://www.butterstates.jp/