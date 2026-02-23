百年構想リーグは第3節を終えた

明治安田J2・J3百年構想リーグは2月21、22日に第3節が行われた。

40クラブのうち4クラブが3連勝で好スタートを切り、「大混戦の予感」「WESTが大波乱」と順位表に注目が集まっている。

EAST-Aでは共に3連勝を飾ったJ2ベガルタ仙台とJ2ブラウブリッツ秋田が1位、2位に。J2モンテディオ山形も2勝とPK勝利1つと合わせて勝ち点8を積み上げて3位に続いている。EAST-BではJ2 RB大宮アルディージャが唯一の開幕3連勝。2位には2勝とPK戦1勝のJ2ヴァンフォーレ甲府が続いた。

WEST-Aでは勝ち点7のJ3高知ユナイテッドが首位に立った。共に勝ち点6のJ2徳島ヴォルティスが2位、J2カターレ富山が3位と続く。WEST-BではJ2テゲバジャーロ宮崎が3連勝の勝ち点9で抜け出した格好となった。

そのなかでも、EAST-Bのジュビロ磐田、北海道コンサドーレ札幌が3試合で勝ち点2で苦戦。J3からJ2に昇格した栃木シティFCも、J2勢との3連戦で3連敗となっている。

SNSでは「J2もJ3も力差無いな」「これからの展開が楽しみ」「WEST-Aが1番拮抗してる」「 次はどうなるかな？」「大混戦の予感」「WESTが大波乱」「今だけはまだ夢をみさせて」などコメントが寄せられ、J2・J3の動向に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）