１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢さんがオーナーを務め、東京・四ッ谷などに店を構えるラーメン店「天雷軒」が２３日、インスタグラムで故人を追悼した。

「プロデューサー ＬＵＮＡ ＳＥＡ 真矢を偲（しの）んで」書かれた画像とともに「『人を笑顔にしたい』という真矢さんの熱い想（おも）いから、天雷軒は始まりました」と投稿。「創業時に自信を持って究極させて天雷軒の看板である『琥珀醤油ラーメン』をずっと愛してくれていました」と思いをつづった。

オーナーの人柄についても「常にスタッフにも優しい笑顔で接してくださり、応援してくださり、楽しいお話でお店の空気を和ませてくださるお人柄に、皆が心から惚（ほ）れていました」と感謝。「真矢さんの一言一言が私たちにとって大きな支えでした。真矢さんが託してくださった想（おも）いを引き継ぎ、これからも精いっぱいに心を込めて、変わらぬ味と姿勢で走り続けてまいります。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と偲んだ。

同店は２０１０年に東京・神谷町にオープン。その後、四ッ谷に本店を移転し、２０年に２号店が麹町にオープンした。