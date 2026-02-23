現在行われているバルセロナの会長選挙の中で、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが注目点の一つになっている。



騒動の発端は、今回の会長選挙に立候補しているチャビ・ビラホアナ氏がアメリカメディア『ESPN』とのインタビューの中で以下のように語ったことにある。



「我々は慎重かつプロフェッショナルに行動する必要があり、様々な可能性について検証しなければならない。ハリー・ケインもその中の一つだ。彼はストライカーでありチームプレイヤーでもある。狭いエリアではスナイパーのような選手で、バルサが求めているタイプだ」





こうした発言に加えて、「既にコンタクトを取っている」ともビラホアナ氏は語り、会長となったらケイン獲得に動くことを明らかにしていた。こうした中、ケイン本人がこのバルセロナ行きの可能性について言及した。21日に行われたフランクフルト戦の後で現地メディアの取材に応じた同選手は以下のように語った。「僕は何も聞いていない。こうした件については僕の父と兄が対応しているけど、彼らが何か聞いたかどうかも分からない。でも、彼らは僕に対して何も話していなかったよ。僕はドイツのピッチに立つことを楽しんでいるし、バイエルンで本当に幸せなんだ。今の僕は今シーズンとバイエルンのことにフォーカスしている」ケインが来るとなれば大幅な戦力アップが見込めるが、どうやらビラホアナ氏の発言が現実のものとなる可能性はかなり低いようだ。