ノースロンドンダービー影のMVP？ 安定感増してきたエクアドル代表DFは終盤戦のキーマンの一人か「カラフィオーリを上回った」
アーセナルは宿敵トッテナムを4-1と破り、1試合消化が多い状態で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差「5」をキープした。
MFエベレチ・エゼとFWヴィクトル・ギェケレシュが2ゴールずつを挙げてダービーの快勝に貢献したが、もう一人目を惹くパフォーマンスを見せた選手がいる。左サイドバックで先発したエクアドル代表DFピエロ・インカピエだ。
インカピエは精力的に左サイドのほぼ全域をカバーし、ときには鋭いパスでチャンスも演出した。『Evening Standard』のレーティングではエゼ、ギェケレシュと同じ評点「9」を獲得し「素晴らしいパスを通し、（ブカヨ・）サカがゴール前まで駆け抜けた。ここ数週間で左サイドバックとしての役割をしっかりとこなし、今回も力強いパフォーマンスを見せた」と評価された。
チームとしての結果が出なかったため活躍が埋もれた印象だったが、ここ数試合のインカピエのパフォーマンスは称賛に値する。強靭な守備力は過密日程で疲れの見えるチームにおいて頼れるもので、終盤戦の鍵を握るのは案外この男なのかもしれない。