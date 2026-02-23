アーセナルは宿敵トッテナムを4-1と破り、1試合消化が多い状態で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差「5」をキープした。



MFエベレチ・エゼとFWヴィクトル・ギェケレシュが2ゴールずつを挙げてダービーの快勝に貢献したが、もう一人目を惹くパフォーマンスを見せた選手がいる。左サイドバックで先発したエクアドル代表DFピエロ・インカピエだ。



インカピエは精力的に左サイドのほぼ全域をカバーし、ときには鋭いパスでチャンスも演出した。『Evening Standard』のレーティングではエゼ、ギェケレシュと同じ評点「9」を獲得し「素晴らしいパスを通し、（ブカヨ・）サカがゴール前まで駆け抜けた。ここ数週間で左サイドバックとしての役割をしっかりとこなし、今回も力強いパフォーマンスを見せた」と評価された。





『THE Sun』は「ペッキングオーダー（つつき序列）でリッカルド・カラフィオーリを上回った」と評価しているが、インカピエの良さは身体を張った守備だけではない。展開に応じてオーバーラップとアンダーラップを使い分ける柔軟さ、さらにこの試合でも見せたように、攻撃に繋げる長いパスも繰り出せる。ブレントフォード戦はノニ・マドゥエケに絶妙なクロスを送ってアシストを記録し、前節ウルブズ戦では見事な抜け出しからゴールまで決めてみせた。チームとしての結果が出なかったため活躍が埋もれた印象だったが、ここ数試合のインカピエのパフォーマンスは称賛に値する。強靭な守備力は過密日程で疲れの見えるチームにおいて頼れるもので、終盤戦の鍵を握るのは案外この男なのかもしれない。