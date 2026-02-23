3児の母・近藤千尋、電動蒸し器で作った「もっちもち蒸しパン」披露「ふっくら感が伝わる」「何でも手作りできて憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】モデルの近藤千尋が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの蒸しパンを公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「ふっくら感が伝わる」7個並んだ手作り蒸しパン
近藤は「もっちもち蒸しパン」とコメントし、せいろに7つ綺麗に並べた丸い蒸しパンの写真を公開。「電動蒸し器を買ったからいつもよりふっくら」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ふっくら感が伝わる」「何でも手作りできて憧れる」「すごく美味しそう」「レシピ教えてほしい」「いい香りがしそう」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
